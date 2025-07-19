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ПВО пресекла очередную попытку атаковать Москву БПЛА
ПВО пресекла очередную попытку атаковать Москву БПЛА - РИА Новости, 19.07.2025
ПВО пресекла очередную попытку атаковать Москву БПЛА
Силы ПВО пресекли очередную попытку атаки вражеского беспилотника на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T22:16:00+03:00
2025-07-19T22:16:00+03:00
2025-07-19T22:19:00+03:00
москва
безопасность
сергей собянин
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Силы ПВО пресекли очередную попытку атаки вражеского беспилотника на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."ПВО Минобороны пресечена очередная попытка атаки на Москву вражеского беспилотника. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
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москва, безопасность, сергей собянин, происшествия
Москва, Безопасность, Сергей Собянин, Происшествия
ПВО пресекла очередную попытку атаковать Москву БПЛА
Собянин: ПВО пресекла очередную попытку атаковать Москву БПЛА