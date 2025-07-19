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ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву
ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 19.07.2025
ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву
Силы ПВО Минобороны РФ сбили беспилотник, летевший на Москву, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T00:46:00+03:00
2025-07-19T00:46:00+03:00
2025-07-19T00:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
москва
сергей собянин
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Силы ПВО Минобороны РФ сбили беспилотник, летевший на Москву, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в Telegram-канале.
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происшествия, москва, сергей собянин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Москва, Сергей Собянин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву
Собянин: силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву