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Украинская полиция составляет списки прихожан, защитивших собор УПЦ - РИА Новости, 19.07.2025
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11:54 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/sobor-2030129746.html
Украинская полиция составляет списки прихожан, защитивших собор УПЦ
Украинская полиция составляет списки прихожан, защитивших собор УПЦ - РИА Новости, 19.07.2025
Украинская полиция составляет списки прихожан, защитивших собор УПЦ
Полиция Черновцов на западе Украины, ссылаясь на расследование массовых беспорядков, составляет списки прихожан Свято-Духовского собора канонической Украинской... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T11:54:00+03:00
2025-07-19T11:54:00+03:00
украина
черновцы
россия
артем дмитрук
владимир зеленский
украинская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
верховная рада украины
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Полиция Черновцов на западе Украины, ссылаясь на расследование массовых беспорядков, составляет списки прихожан Свято-Духовского собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ), защитивших святыню от рейдерского захвата, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ). Союз православных журналистов 22 июня сообщал, что верующие отстояли Свято-Духовский собор УПЦ в Черновцах, который пытались захватить силой раскольники из "Православной церкви Украины" (ПЦУ). По данным СПЖ, полиция Черновцов проводит проверки автомобилей, пытаясь установить личности прихожан Свято-Духовского собора, защищавших святыню от рейдеров ПЦУ. "Проводятся мероприятия в соответствии с установлением лиц, участвовавших в массовых беспорядках, происходивших на территории Черновцов, находившихся возле церкви. Нарушение общественного порядка", - приводит СПЖ слова полицейского, который остановил автомобиль под предлогом совершения административного правонарушения водителем. Выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук 27 июня заявил, что в Черновцах был продемонстрирован пример гражданского сопротивления - сотни местных жителей и людей из других регионов страны вступили в противостояние с полицией и сторонниками перехода храма ПЦУ. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
https://ria.ru/20250719/sbu-2030093377.html
https://ria.ru/20250716/ukraina-2029538930.html
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украина, черновцы, россия, артем дмитрук, владимир зеленский, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), верховная рада украины
Украина, Черновцы, Россия, Артем Дмитрук, Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Верховная Рада Украины
Украинская полиция составляет списки прихожан, защитивших собор УПЦ

Украинская полиция составляет списки прихожан, защитивших УПЦ в Черновцах

© Fotolia / O.FarionАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© Fotolia / O.Farion
Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Полиция Черновцов на западе Украины, ссылаясь на расследование массовых беспорядков, составляет списки прихожан Свято-Духовского собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ), защитивших святыню от рейдерского захвата, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).
Союз православных журналистов 22 июня сообщал, что верующие отстояли Свято-Духовский собор УПЦ в Черновцах, который пытались захватить силой раскольники из "Православной церкви Украины" (ПЦУ).
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Преследующие прихожан УПЦ сотрудники СБУ прячут лица, сообщил пленный
Вчера, 03:34
По данным СПЖ, полиция Черновцов проводит проверки автомобилей, пытаясь установить личности прихожан Свято-Духовского собора, защищавших святыню от рейдеров ПЦУ.
"Проводятся мероприятия в соответствии с установлением лиц, участвовавших в массовых беспорядках, происходивших на территории Черновцов, находившихся возле церкви. Нарушение общественного порядка", - приводит СПЖ слова полицейского, который остановил автомобиль под предлогом совершения административного правонарушения водителем.
Выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук 27 июня заявил, что в Черновцах был продемонстрирован пример гражданского сопротивления - сотни местных жителей и людей из других регионов страны вступили в противостояние с полицией и сторонниками перехода храма ПЦУ.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
Митрополит Александрийский и Светловодский Боголеп (Гончаренко) - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
На Украине выписали повестку в военкомат митрополиту УПЦ
16 июля, 18:08
 
УкраинаЧерновцыРоссияАртем ДмитрукВладимир ЗеленскийУкраинская православная церковьПравославная церковь Украины (ПЦУ)Верховная Рада Украины
 
 
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