Кодекс чести советского снайпера: как на войне люди оставались людьми
© РИА-СовИнформБюро / Фридлянский | Перейти в медиабанкСнайпер сталинградского фронта гвардии старшина Николай Ильин (слева) и снайпер М. Лапа. Декабрь 1942 года
© РИА-СовИнформБюро / Фридлянский
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости, Вадим Минеев. Бытует мнение, что, мол Советский союз не занимался укреплением обороны, чем и объясняются поражения первых месяцев Великой Отечественной. Однако это не так: советское руководство не питало иллюзий и занималось повышением военной подготовки не только солдат Красной Армии, но и обычных граждан. Особое внимание уделялось стрельбе.
"Нет плохого оружия, есть плохие стрелки".
В СССР огромную популярность приобрело движение "Ворошиловский стрелок", задача которого была научить граждан метко стрелять. В 1935 году знаком "Ворошиловский стрелок" 1 степени были награждены 900 тыс. человек.
© Public domainНагрудный знак "Ворошиловский стрелок РККА"
© Public domain
Нагрудный знак "Ворошиловский стрелок РККА"
Согласно одной версии, своим названием наградной значок обязан одной истории, произошедшей с Климентом Ворошиловым на зачётных командирских стрельбах летом 1932 года.
Во время стрельб у одной, совершенно чистой мишени, командир пожаловался на плохой револьвер.
Ворошилов, взяв оружие у этого командира, пошел на рубеж для стрельбы, проверили результат, и оказалось, что семью выстрелами нарком выбил 59 очков, что было очень неплохо.
Клим Ворошилов принимает парад
Возвращая оружие тому командиру, Ворошилов сказал: "Нет плохого оружия, есть плохие стрелки". Случай попал в газету и получил широкую известность.
Кодекс чести советского снайпера
Согласно разным сведениям, общее количество награжденных знаком "Ворошиловский стрелок" было от 6 до 9 млн человек.
Поэтому уже в начале войны у Красной армии по количеству снайперов было серьезное преимущество перед гитлеровцами. Одних только женщин-снайперов была почти тысяча.
© РИА Новости / Владимир Гребнев | Перейти в медиабанкКавалеры орденов Славы снайперы Нина Лобковская, Люба Макарова, Шура Виноградова, Юля Белоусова и Аня Носова. 2-й Прибалтийский фронт
Кавалеры орденов Славы снайперы Нина Лобковская, Люба Макарова, Шура Виноградова, Юля Белоусова и Аня Носова. 2-й Прибалтийский фронт
В Германии о подготовке таких специалистов задумались только в 1942-м году. У снайперов по всему миру есть особые правила, согласно которым в некоторые объекты нельзя стрелять ни при каких обстоятельствах.
Возможно, и нацистские снайперы это знали. Но на деле они вели себя совершенно иначе.
Не только из-за гуманизма
После боя обычно оставалось много раненых, к которым не всегда успевает добраться медицинский персонал. Казалось бы, зачем такого бойца добивать, если он и так проживет недолго.
Санинструктор Валя Грибкова эвакуирует раненого с поля боя
Советские снайперы старались не стрелять по раненым, однако помимо человечности даже в таких условиях снайперы исходили из принципа целесообразности: потратив патрон на того, кто и так скоро умрёт, можно обнаружить свою позицию.
А вот немцы иногда просто забавлялись тем, что стреляли по раненым, если обнаруживали их у медпункта.
"Веселое развлечение" фашистов
Считалось, что нельзя стрелять в медиков и санитаров, и никому не нужно объяснять почему. Как можно стрелять в человека, который оказывает помощь раненому?
© РИА Новости / Владимир Гальперин | Перейти в медиабанкСолдаты вермахта сдаются в плен Красной Армии
Солдаты вермахта сдаются в плен Красной Армии
Советские снайперы старались не трогать немецких санитаров. Причем в вермахте эту роль выполняли крепкие парни, а не как у нас молоденькие девочки-санитары.
Гитлеровские же стрелки без зазрения совести стреляли в медсестёр Красной армии. Они называли это "веселым развлечением" – поохотиться на молоденькую советскую санитарку.
В них точно нельзя
Тему обычно не затрагивают, но можно только представить, какая это была проблема для человека, сидящего в окопе.
© РИА Новости / Семен Раскин | Перейти в медиабанкСнайперы Красной Армии во время выполнения боевой задачи на подступах к городу Мурманску
Снайперы Красной Армии во время выполнения боевой задачи на подступах к городу Мурманску
У снайперов считается запретным стрелять в человека, справляющего нужду. Правда, после того как он сделает свои дела, запрет уже снимается, и боец превращается в мишень.
Так что на фронте сходить в туалет порой превращалось в очень опасный квест.
Водовозы
Существовало и правило не стрелять по водоносам.
Остаться без воды страшно для любого бойца, а умереть от обезвоживания, да ещё и на фронте, — такого не пожелаешь даже самому треклятому врагу.
© РИА Новости / Александр Капустянский | Перейти в медиабанкСнайпер Максим Пассар, нанаец по национальности, уничтоживший за время обороны Сталинграда 236 вражеских солдат и офицеров
Снайпер Максим Пассар, нанаец по национальности, уничтоживший за время обороны Сталинграда 236 вражеских солдат и офицеров
"Не стреляли, если не..."
Что такое желание покурить, сидя в окопе, понимают все любители сигарет. Но огонек папиросы – это прямое указание снайперу на цель, особенно ночью.
Советские снайперы старались не стреляли по обычным солдатам вермахта, если те курили в окопе. Исключение составляли только офицеры СС, которых снайперов учили определять по петличкам и элементам формы.
Немцы же этого правила не придерживались, и зачастую самые тяжёлые ранения советские военные получали в окопах ночью из-за огонька самокрутки.
Лучшие снайперы Великой Отечественной
Впрочем, кодекс чести не мешал советским снайперам добиваться впечатляющих результатов. Самым эффективным снайпером Великой Отечественной считается старшина Михаил Сурков, который, по архивным данным, уничтожил более семисот солдат вермахта.
Легендарный снайпер Василий Зайцев только в Сталинграде уничтожил 225 гитлеровцев.
© РИА Новости / Израиль Озерский | Перейти в медиабанкЛюдмила Павличенко - снайпер 25-й Чапаевской стрелковой дивизии Рабоче-Крестьянской Красной Армии
Людмила Павличенко - снайпер 25-й Чапаевской стрелковой дивизии Рабоче-Крестьянской Красной Армии
Не отставали от мужчин и женщины-снайперы. Людмила Павличенко уничтожила более трехсот солдат и офицеров противника.
Их подвиг и вклад в Победу не забудется никогда.