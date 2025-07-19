https://ria.ru/20250719/smi-2030088673.html

СМИ: Европа готовится к нападению на Россию

СМИ: Европа готовится к нападению на Россию - РИА Новости, 19.07.2025

СМИ: Европа готовится к нападению на Россию

Европейские страны готовятся атаковать Россию, такое мнение высказал итальянский обозреватель Фабрицио Поджи в статье для портала L’Antidiplomatico. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T01:16:00+03:00

2025-07-19T01:16:00+03:00

2025-07-19T01:16:00+03:00

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россия

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евросоюз

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Европейские страны готовятся атаковать Россию, такое мнение высказал итальянский обозреватель Фабрицио Поджи в статье для портала L’Antidiplomatico."ЕС готовится атаковать Россию в рамках программы "Европейский щит", предложенной бывшим канцлером Германии Олафом Шольцем", — утверждает он.По мнению эксперта, именно с этим связаны и самоуверенная воинственная риторика европейских генералов, заявляющих о необходимости противостояния якобы угрозе со стороны России, и стремительное подписание договоров между лидерами ЕС о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны."Именно из-за своих военных планов против России Брюсселю, Вашингтону, Лондону и Парижу был нужен кровавый режим для господства в Киеве. Этот режим, используя террористические методы, годами уничтожал журналистов и оппонентов, а теперь отправляет на бойню 17-летних подростков и 60-летних, выдавая военные приказы, поступающие из Лондона, Берлина, Парижа и Рима, за "сопротивление вторжению", — пишет автор.В эту же агрессивную антироссийскую риторику, пояснил Поджи, укладываются и заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера о намерении отправить на Украину европейский военный контингент — включая корабли и самолеты — для обеспечения некой "сильной позиции Киева", и желание стран-участниц НАТО закупать оружие для киевского режима в рамках инициативы, предложенной президентом США Дональдом Трампом."Другими словами: все готово к нападению (Руками Украины. — Прим. ред.)", — резюмировал обозреватель.В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. Согласно информации СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое большего числа систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Между тем Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались от участия в инициативе.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.В Москве также обращали внимание на то, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

https://ria.ru/20250718/peskov-2029928204.html

https://ria.ru/20250708/nato--2027815022.html

https://ria.ru/20250715/politico-2029158794.html

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в мире, россия, германия, дональд трамп, евросоюз, нато, украина