СМИ: Европа готовится к нападению на Россию
L’Antidiplomatico: страны ЕС готовятся к нападению на Россию через Украину
© AP Photo / Mindaugas KulbisСолдаты НАТО
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Солдаты НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Европейские страны готовятся атаковать Россию, такое мнение высказал итальянский обозреватель Фабрицио Поджи в статье для портала L’Antidiplomatico.
"ЕС готовится атаковать Россию в рамках программы "Европейский щит", предложенной бывшим канцлером Германии Олафом Шольцем", — утверждает он.
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По мнению эксперта, именно с этим связаны и самоуверенная воинственная риторика европейских генералов, заявляющих о необходимости противостояния якобы угрозе со стороны России, и стремительное подписание договоров между лидерами ЕС о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны.
"Именно из-за своих военных планов против России Брюсселю, Вашингтону, Лондону и Парижу был нужен кровавый режим для господства в Киеве. Этот режим, используя террористические методы, годами уничтожал журналистов и оппонентов, а теперь отправляет на бойню 17-летних подростков и 60-летних, выдавая военные приказы, поступающие из Лондона, Берлина, Парижа и Рима, за "сопротивление вторжению", — пишет автор.
В эту же агрессивную антироссийскую риторику, пояснил Поджи, укладываются и заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера о намерении отправить на Украину европейский военный контингент — включая корабли и самолеты — для обеспечения некой "сильной позиции Киева", и желание стран-участниц НАТО закупать оружие для киевского режима в рамках инициативы, предложенной президентом США Дональдом Трампом.
"Другими словами: все готово к нападению (Руками Украины. — Прим. ред.)", — резюмировал обозреватель.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. Согласно информации СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое большего числа систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Между тем Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались от участия в инициативе.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
В Москве также обращали внимание на то, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.