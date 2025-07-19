https://ria.ru/20250719/slyusar-2030085967.html

После падения обломков БПЛА в Ростовской области загорелось несколько домов

После падения обломков БПЛА в Ростовской области загорелось несколько домов - РИА Новости, 19.07.2025

После падения обломков БПЛА в Ростовской области загорелось несколько домов

Несколько частных домой загорелись после падения обломков БПЛА в Ростовской области, предварительно, ранен один человек, в Каменском районе загорелся... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T00:34:00+03:00

2025-07-19T00:34:00+03:00

2025-07-19T00:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

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каменск-шахтинский

советский

юрий слюсарь

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Несколько частных домой загорелись после падения обломков БПЛА в Ростовской области, предварительно, ранен один человек, в Каменском районе загорелся трансформатор, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. "Силы и средства противовоздушной обороны отражают воздушную атаку врага. Из-за падения обломков БПЛА в микрорайоне Лиховской Каменска-Шахтинского по улице Советской загорелись несколько частных домов. Все экстренные службы выехали на место. По предварительной информации, ранен один человек. Информация уточняется", - написал он в Telegram-канале. Слюсарь отметил, что в Каменском районе из-за атаки БПЛА произошло загорание трансформатора и отключение высоковольтной линии, в зоне отключения находятся пять населенных пунктов, где живут около двух тысяч человек. "В Донецке упавшие обломки беспилотника вызвали ландшафтный пожар", - добавил врио губернатора.

https://ria.ru/20250719/bespilotnik-2030084831.html

ростовская область

каменск-шахтинский

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происшествия, ростовская область, каменск-шахтинский, советский , юрий слюсарь