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Раскрыто, кому дадут скидку 30-50% на оплату ЖКУ - РИА Новости, 19.07.2025
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03:18 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/skidka-2030087473.html
Раскрыто, кому дадут скидку 30-50% на оплату ЖКУ
Раскрыто, кому дадут скидку 30-50% на оплату ЖКУ - РИА Новости, 19.07.2025
Раскрыто, кому дадут скидку 30-50% на оплату ЖКУ
Многодетные семьи вправе воспользоваться 30-50-процентной скидкой на оплату ЖКУ. Кто и как может получить эту льготу, агентству "Прайм" рассказала эксперт... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T03:18:00+03:00
2025-07-19T03:18:00+03:00
россия
любовь хрустова
моифинансы.рф
общество
жкх
многодетные семьи
многодетная семья
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Многодетные семьи вправе воспользоваться 30-50-процентной скидкой на оплату ЖКУ. Кто и как может получить эту льготу, агентству "Прайм" рассказала эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Любовь Хрустова.Она напомнила, что критерии для получения этой льготы устанавливаются в регионах и могут значительно отличаться. Большинство льгот начисляют лишь до момента исполнения старшим детям 18 лет.Величина и конкретные условия получения скидок также варьируются в зависимости от региона. Федеральное законодательство устанавливает лишь минимальный размер – 30% от суммы оплаты. Однако в ряде регионов льгота может достигать и 50%."На размер субсидии могут влиять количество детей в семье, ее совокупный доход, уровень прожиточного минимума в регионе, региональный стандарт стоимости ЖКУ, а также максимально допустимый размер трат на коммунальные платежи в регионе и региональный стандарт нормы площади жилья", - объясняет финансист.Некоторые регионы предоставляют многодетным дополнительные льготы, например, на оплату капремонта.По словам Хрустовой, льгота на оплату услуг ЖКХ предоставляется в виде субсидии – часть суммы возвращается на счет плательщика. Компенсация не начисляется, если у плательщика есть накопленные долги по оплате ЖКУ.
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россия, любовь хрустова, моифинансы.рф, общество, жкх, многодетные семьи, многодетная семья
Россия, Любовь Хрустова, Моифинансы.рф, Общество, ЖКХ, Многодетные семьи, многодетная семья
Раскрыто, кому дадут скидку 30-50% на оплату ЖКУ

Финансист Хрустова: многодетные семьи имеют право на скидку до 50% на оплату ЖКУ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСчет на оплату ЖКХ.
Счет на оплату ЖКХ. - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Многодетные семьи вправе воспользоваться 30-50-процентной скидкой на оплату ЖКУ. Кто и как может получить эту льготу, агентству "Прайм" рассказала эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Любовь Хрустова.
Она напомнила, что критерии для получения этой льготы устанавливаются в регионах и могут значительно отличаться. Большинство льгот начисляют лишь до момента исполнения старшим детям 18 лет.
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Величина и конкретные условия получения скидок также варьируются в зависимости от региона. Федеральное законодательство устанавливает лишь минимальный размер – 30% от суммы оплаты. Однако в ряде регионов льгота может достигать и 50%.
"На размер субсидии могут влиять количество детей в семье, ее совокупный доход, уровень прожиточного минимума в регионе, региональный стандарт стоимости ЖКУ, а также максимально допустимый размер трат на коммунальные платежи в регионе и региональный стандарт нормы площади жилья", - объясняет финансист.
Некоторые регионы предоставляют многодетным дополнительные льготы, например, на оплату капремонта.
По словам Хрустовой, льгота на оплату услуг ЖКХ предоставляется в виде субсидии – часть суммы возвращается на счет плательщика. Компенсация не начисляется, если у плательщика есть накопленные долги по оплате ЖКУ.
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РоссияЛюбовь ХрустоваМоифинансы.рфОбществоЖКХМногодетные семьимногодетная семья
 
 
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