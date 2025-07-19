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Три человека погибли при пожаре в частном доме под Самарой
Три человека погибли при пожаре в частном доме под Самарой - РИА Новости, 19.07.2025
Три человека погибли при пожаре в частном доме под Самарой
Три человека погибли во время пожара в частном жилом доме в Волжском районе Самарской области, по факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщило... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T14:58:00+03:00
2025-07-19T14:58:00+03:00
2025-07-19T15:07:00+03:00
происшествия
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волжский район
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САМАРА, 19 июл - РИА Новости. Три человека погибли во время пожара в частном жилом доме в Волжском районе Самарской области, по факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщило региональное СУСК России в своем Telegram-канале. "В ночь с 18 на 19 июля в жилом частном доме, расположенном в Волжском районе Самарской области, произошел пожар, в результате которого погибли две женщины и мужчина", - говорится в сообщении ведомства. Следственный отдел по городу Новокуйбышевску регионального СУСК России возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Следователи осмотрели место происшествия, назначили первоначальные судебные экспертизы. Также проводятся необходимые следственные действия для установления причин пожара.
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происшествия, россия, волжский район, самарская область
Происшествия, Россия, Волжский район, Самарская область
Три человека погибли при пожаре в частном доме под Самарой
В Волжском районе Самарской области 3 человека погибли при пожаре в частном доме