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Три человека погибли при пожаре в частном доме под Самарой - РИА Новости, 19.07.2025
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14:58 19.07.2025 (обновлено: 15:07 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/sk-2030150353.html
Три человека погибли при пожаре в частном доме под Самарой
Три человека погибли при пожаре в частном доме под Самарой - РИА Новости, 19.07.2025
Три человека погибли при пожаре в частном доме под Самарой
Три человека погибли во время пожара в частном жилом доме в Волжском районе Самарской области, по факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщило... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T14:58:00+03:00
2025-07-19T15:07:00+03:00
происшествия
россия
волжский район
самарская область
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САМАРА, 19 июл - РИА Новости. Три человека погибли во время пожара в частном жилом доме в Волжском районе Самарской области, по факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщило региональное СУСК России в своем Telegram-канале. "В ночь с 18 на 19 июля в жилом частном доме, расположенном в Волжском районе Самарской области, произошел пожар, в результате которого погибли две женщины и мужчина", - говорится в сообщении ведомства. Следственный отдел по городу Новокуйбышевску регионального СУСК России возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Следователи осмотрели место происшествия, назначили первоначальные судебные экспертизы. Также проводятся необходимые следственные действия для установления причин пожара.
россия
волжский район
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происшествия, россия, волжский район, самарская область
Происшествия, Россия, Волжский район, Самарская область
Три человека погибли при пожаре в частном доме под Самарой

В Волжском районе Самарской области 3 человека погибли при пожаре в частном доме

© СУ СК России по Самарской области/TelegramПоследствия пожара в частном жилом доме в Волжском районе Самарской области. 19 июля 2025
Последствия пожара в частном жилом доме в Волжском районе Самарской области. 19 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© СУ СК России по Самарской области/Telegram
Последствия пожара в частном жилом доме в Волжском районе Самарской области. 19 июля 2025
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САМАРА, 19 июл - РИА Новости. Три человека погибли во время пожара в частном жилом доме в Волжском районе Самарской области, по факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщило региональное СУСК России в своем Telegram-канале.
"В ночь с 18 на 19 июля в жилом частном доме, расположенном в Волжском районе Самарской области, произошел пожар, в результате которого погибли две женщины и мужчина", - говорится в сообщении ведомства.
Следственный отдел по городу Новокуйбышевску регионального СУСК России возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Следователи осмотрели место происшествия, назначили первоначальные судебные экспертизы. Также проводятся необходимые следственные действия для установления причин пожара.
 
ПроисшествияРоссияВолжский районСамарская область
 
 
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