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Сирийский президент объявил о прекращении огня в стране - РИА Новости, 19.07.2025
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
10:39 19.07.2025 (обновлено: 14:11 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/siriya-2030121116.html
Сирийский президент объявил о прекращении огня в стране
Сирийский президент объявил о прекращении огня в стране - РИА Новости, 19.07.2025
Сирийский президент объявил о прекращении огня в стране
Президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о всеобъемлющем прекращении огня в стране, передает агентство SANA. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T10:39:00+03:00
2025-07-19T14:11:00+03:00
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ДОХА, 19 июл — РИА Новости. Президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о всеобъемлющем прекращении огня в стране, передает агентство SANA."В свете особых обстоятельств, которые переживает сейчас страна, желая положить конец кровопролитию, сохранить единство сирийской территории и безопасность ее населения, с учетом национальной и гуманитарной ответственности руководство Сирийской Арабской Республики объявляет о немедленном всеобъемлющем прекращении огня", — отмечается в заявлении администрации президента. Сирийские власти призвали немедленно прекратить боевые действия во всех районах, защитить мирных жителей и обеспечить беспрепятственную доставку гумпомощи. Отмечается, что срыв режима прекращения огня будет считаться нарушением суверенитета страны и повлечет за собой правовые меры.В свою очередь, официальный представитель МВД Сирии Нуреддин аль-Баба сообщил о развертывании сил внутренней безопасности в южной провинции Сувейда.Конфликт с друзами
https://ria.ru/20250718/siriya-2029891075.html
https://ria.ru/20250717/siriya-2029587655.html
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в мире, сирия, ахмед аш-шараа, дамаск (город), израиль
Война в Сирии, В мире, Сирия, Ахмед аш-Шараа, Дамаск (город), Израиль
Сирийский президент объявил о прекращении огня в стране

Президент переходного периода Сирии аш-Шараа объявил о прекращении огня в стране

© Getty Images / Anadolu/Tamam JerbiЛюди во время демонстрации после израильского авиаудара, Сирия
Люди во время демонстрации после израильского авиаудара, Сирия - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© Getty Images / Anadolu/Tamam Jerbi
Люди во время демонстрации после израильского авиаудара, Сирия. Архивное фото
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ДОХА, 19 июл — РИА Новости. Президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о всеобъемлющем прекращении огня в стране, передает агентство SANA.
"В свете особых обстоятельств, которые переживает сейчас страна, желая положить конец кровопролитию, сохранить единство сирийской территории и безопасность ее населения, с учетом национальной и гуманитарной ответственности руководство Сирийской Арабской Республики объявляет о немедленном всеобъемлющем прекращении огня", — отмечается в заявлении администрации президента.
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
ООН подтвердила факты казней и похищений в Сирии
18 июля, 11:42
Сирийские власти призвали немедленно прекратить боевые действия во всех районах, защитить мирных жителей и обеспечить беспрепятственную доставку гумпомощи.
Отмечается, что срыв режима прекращения огня будет считаться нарушением суверенитета страны и повлечет за собой правовые меры.
В свою очередь, официальный представитель МВД Сирии Нуреддин аль-Баба сообщил о развертывании сил внутренней безопасности в южной провинции Сувейда.
Друзы на израильско-сирийской границе - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Один из лидеров друзов Сирии выступил против переговоров с Дамаском
17 июля, 00:24

Конфликт с друзами

  • В воскресенье, 13 июля, появились сообщения о нападении вооруженных бандформирований на друзские поселения в провинции Сувейда на юге Сирии.
  • Для защиты мирного населения в бой вступили друзские отряды самообороны.
  • Во вторник Дамаск объявил о вводе войск и сил МВД в пострадавшие районы. Целью операции назвали зачистку от незаконных формирований.
  • По данным Минобороны страны, во время боестолкновений погибли более 30 человек, свыше 100 получили ранения, также сообщается о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.
  • В среду израильские ВВС нанесли удары по Генштабу и президентскому дворцу в Дамаске, как утверждается, для защиты друзской общины.
  • Позднее источник в силах безопасности Сирии сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули Сувейду.
Бедуинские солдаты во время столкновения с ополченцами-друзами на юге Сирии - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Путин и Эрдоган подчеркнули важность стабилизации обстановки в Сирии
18 июля, 18:32
 
Война в СирииВ миреСирияАхмед аш-ШарааДамаск (город)Израиль
 
 
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