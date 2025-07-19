Сирийский президент объявил о прекращении огня в стране
Президент переходного периода Сирии аш-Шараа объявил о прекращении огня в стране
© Getty Images / Anadolu/Tamam JerbiЛюди во время демонстрации после израильского авиаудара, Сирия
© Getty Images / Anadolu/Tamam Jerbi
Люди во время демонстрации после израильского авиаудара, Сирия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 19 июл — РИА Новости. Президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о всеобъемлющем прекращении огня в стране, передает агентство SANA.
"В свете особых обстоятельств, которые переживает сейчас страна, желая положить конец кровопролитию, сохранить единство сирийской территории и безопасность ее населения, с учетом национальной и гуманитарной ответственности руководство Сирийской Арабской Республики объявляет о немедленном всеобъемлющем прекращении огня", — отмечается в заявлении администрации президента.
ООН подтвердила факты казней и похищений в Сирии
18 июля, 11:42
Сирийские власти призвали немедленно прекратить боевые действия во всех районах, защитить мирных жителей и обеспечить беспрепятственную доставку гумпомощи.
Отмечается, что срыв режима прекращения огня будет считаться нарушением суверенитета страны и повлечет за собой правовые меры.
В свою очередь, официальный представитель МВД Сирии Нуреддин аль-Баба сообщил о развертывании сил внутренней безопасности в южной провинции Сувейда.
Конфликт с друзами
- В воскресенье, 13 июля, появились сообщения о нападении вооруженных бандформирований на друзские поселения в провинции Сувейда на юге Сирии.
- Для защиты мирного населения в бой вступили друзские отряды самообороны.
- Во вторник Дамаск объявил о вводе войск и сил МВД в пострадавшие районы. Целью операции назвали зачистку от незаконных формирований.
- По данным Минобороны страны, во время боестолкновений погибли более 30 человек, свыше 100 получили ранения, также сообщается о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.
- В среду израильские ВВС нанесли удары по Генштабу и президентскому дворцу в Дамаске, как утверждается, для защиты друзской общины.
- Позднее источник в силах безопасности Сирии сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули Сувейду.