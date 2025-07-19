https://ria.ru/20250719/siriya-2030121116.html

Сирийский президент объявил о прекращении огня в стране

Сирийский президент объявил о прекращении огня в стране - РИА Новости, 19.07.2025

Сирийский президент объявил о прекращении огня в стране

Президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о всеобъемлющем прекращении огня в стране, передает агентство SANA. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T10:39:00+03:00

2025-07-19T10:39:00+03:00

2025-07-19T14:11:00+03:00

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ДОХА, 19 июл — РИА Новости. Президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о всеобъемлющем прекращении огня в стране, передает агентство SANA."В свете особых обстоятельств, которые переживает сейчас страна, желая положить конец кровопролитию, сохранить единство сирийской территории и безопасность ее населения, с учетом национальной и гуманитарной ответственности руководство Сирийской Арабской Республики объявляет о немедленном всеобъемлющем прекращении огня", — отмечается в заявлении администрации президента. Сирийские власти призвали немедленно прекратить боевые действия во всех районах, защитить мирных жителей и обеспечить беспрепятственную доставку гумпомощи. Отмечается, что срыв режима прекращения огня будет считаться нарушением суверенитета страны и повлечет за собой правовые меры.В свою очередь, официальный представитель МВД Сирии Нуреддин аль-Баба сообщил о развертывании сил внутренней безопасности в южной провинции Сувейда.Конфликт с друзами

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сирия, ахмед аш-шараа, дамаск (город), израиль