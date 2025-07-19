https://ria.ru/20250719/shtraf-2030115821.html

Володин рассказал о штрафах за навязывание дополнительных услуг

Володин рассказал о штрафах за навязывание дополнительных услуг - РИА Новости, 19.07.2025

Володин рассказал о штрафах за навязывание дополнительных услуг

Штрафы в отношении тех лиц, которые навязывают потребителям дополнительные платные товары, услуги и работы, будут увеличены до 1 миллиона рублей, это защитит... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T10:00:00+03:00

2025-07-19T10:00:00+03:00

2025-07-19T10:00:00+03:00

общество

вячеслав володин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665651_1:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_9275238c7a8cda1fa0c6b1dc3a6359da.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Штрафы в отношении тех лиц, которые навязывают потребителям дополнительные платные товары, услуги и работы, будут увеличены до 1 миллиона рублей, это защитит граждан от навязанных покупок, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "На этой неделе приняли в первом чтении законопроект, увеличивающий штрафы в отношении тех, кто навязывает людям дополнительные платные товары, услуги и работы: для должностных лиц - до 300 тысяч рублей (сейчас – до 4 тысяч рублей); для юридических лиц - до одного миллиона рублей (сейчас – до 40 тысяч рублей). Это будет способствовать защите граждан от навязанных покупок, а также предотвращению правонарушений со стороны продавцов, исполнителей услуг и работ", - написал Володин в своем Telegram-канале. Он напомнил, что в апреле Госдумой был принят закон, согласно которому запрещается навязывать людям дополнительные платные товары, услуги и работы, а также создавать условия, предполагающие изначальное согласие на их приобретение. Володин добавил, что принятый закон защищает граждан от излишних трат. "К совершению невыгодных покупок принуждают, как правило, через манипулирование, угрозы негативных последствий, воздействие на человека. В результате стоимость навязанных товаров, работ и услуг может достигать до 50% от основных затрат. За подобные неправомерные действия должна быть установлена ответственность", - добавил председатель ГД.

https://ria.ru/20250719/gosduma-2030088118.html

https://ria.ru/20250719/gosduma-2030091105.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, вячеслав володин, госдума рф