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Володин рассказал о штрафах за навязывание дополнительных услуг
Володин рассказал о штрафах за навязывание дополнительных услуг - РИА Новости, 19.07.2025
Володин рассказал о штрафах за навязывание дополнительных услуг
Штрафы в отношении тех лиц, которые навязывают потребителям дополнительные платные товары, услуги и работы, будут увеличены до 1 миллиона рублей, это защитит... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T10:00:00+03:00
2025-07-19T10:00:00+03:00
2025-07-19T10:00:00+03:00
общество
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Штрафы в отношении тех лиц, которые навязывают потребителям дополнительные платные товары, услуги и работы, будут увеличены до 1 миллиона рублей, это защитит граждан от навязанных покупок, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "На этой неделе приняли в первом чтении законопроект, увеличивающий штрафы в отношении тех, кто навязывает людям дополнительные платные товары, услуги и работы: для должностных лиц - до 300 тысяч рублей (сейчас – до 4 тысяч рублей); для юридических лиц - до одного миллиона рублей (сейчас – до 40 тысяч рублей). Это будет способствовать защите граждан от навязанных покупок, а также предотвращению правонарушений со стороны продавцов, исполнителей услуг и работ", - написал Володин в своем Telegram-канале. Он напомнил, что в апреле Госдумой был принят закон, согласно которому запрещается навязывать людям дополнительные платные товары, услуги и работы, а также создавать условия, предполагающие изначальное согласие на их приобретение. Володин добавил, что принятый закон защищает граждан от излишних трат. "К совершению невыгодных покупок принуждают, как правило, через манипулирование, угрозы негативных последствий, воздействие на человека. В результате стоимость навязанных товаров, работ и услуг может достигать до 50% от основных затрат. За подобные неправомерные действия должна быть установлена ответственность", - добавил председатель ГД.
https://ria.ru/20250719/gosduma-2030088118.html
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общество, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин рассказал о штрафах за навязывание дополнительных услуг
Володин: штрафы за навязывание дополнительных платных товаров увеличат