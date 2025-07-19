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Москвича 13 раз оштрафовали за демонстрирование нацистской символики - РИА Новости, 19.07.2025
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05:52 19.07.2025 (обновлено: 10:55 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/shtraf-2030099148.html
Москвича 13 раз оштрафовали за демонстрирование нацистской символики
Москвича 13 раз оштрафовали за демонстрирование нацистской символики - РИА Новости, 19.07.2025
Москвича 13 раз оштрафовали за демонстрирование нацистской символики
Столичный суд 13 раз за день оштрафовал москвича за публичное демонстрирование нацистской символики во "ВКонтакте", указано в официальных судебных документах,... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T05:52:00+03:00
2025-07-19T10:55:00+03:00
общество
москва
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Столичный суд 13 раз за день оштрафовал москвича за публичное демонстрирование нацистской символики во "ВКонтакте", указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, мужчина размещал на своей персональной странице в соцсети материалы, находящиеся в открытом доступе для просмотра неограниченного круга лиц, на которых содержится нацистская символика. По каждому из 13 административных протоколов москвичу назначили административные штрафы по одной тысяче рублей. В суде он полностью признал свою вину и пояснил, что какое-то время назад действительно разместил нацистские символы, в настоящее время они удалены.
https://ria.ru/20250204/sud-1997222379.html
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общество, москва
Общество, Москва
Москвича 13 раз оштрафовали за демонстрирование нацистской символики

Суд 13 раз за день оштрафовал москвича за демонстрирование нацистской символики

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоточек судьи. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Столичный суд 13 раз за день оштрафовал москвича за публичное демонстрирование нацистской символики во "ВКонтакте", указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, мужчина размещал на своей персональной странице в соцсети материалы, находящиеся в открытом доступе для просмотра неограниченного круга лиц, на которых содержится нацистская символика.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
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4 февраля, 06:17
По каждому из 13 административных протоколов москвичу назначили административные штрафы по одной тысяче рублей.
В суде он полностью признал свою вину и пояснил, что какое-то время назад действительно разместил нацистские символы, в настоящее время они удалены.
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