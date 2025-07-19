Рейтинг@Mail.ru
Молдавия нашла новые горизонты абсурда, заявил Шор - РИА Новости, 19.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:27 19.07.2025 (обновлено: 20:38 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/shor-2030195114.html
Молдавия нашла новые горизонты абсурда, заявил Шор
Молдавия нашла новые горизонты абсурда, заявил Шор - РИА Новости, 19.07.2025
Молдавия нашла новые горизонты абсурда, заявил Шор
Лидер политического блока "Победа" Илан Шор заявил РИА Новости, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии не допустила его политсилы к выборам,... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T20:27:00+03:00
2025-07-19T20:38:00+03:00
молдавия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012058066_0:84:3071:1811_1920x0_80_0_0_889fb8b2cb45fe0684928e18694b915e.jpg
КИШИНЕВ, 19 июля – РИА Новости. Лидер политического блока "Победа" Илан Шор заявил РИА Новости, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии не допустила его политсилы к выборам, сославшись на "поразительно нелепые" основания.В субботу Центральная избирательная комиссия Молдавии отказала в регистрации оппозиционного блока "Победа" для участия в парламентских выборах. В качестве оснований были указаны нарушения в оформлении документов и несоответствие части из них требованиям избирательного законодательства. При этом, зачитывая мотивировочную часть решения, заместитель председателя ЦИК Павел Постикэ отдельно отметил, что съезд блока "Победа" прошёл 6 июля в Москве, в день, совпадающий с официальной датой памяти в Молдавии жертв сталинских репрессий, а также упомянул фактор присутствия российских войск в Приднестровье как обстоятельство, вызывающее, по его словам, озабоченность с точки зрения национальной безопасности Молдавии."Мы были готовы к этому решению. Но такого бредового обоснования не ждал никто, комиссия нашла новые горизонты абсурда. Нас не зарегистрировали, потому что, мы провели съезд блока в День памяти жертв сталинских репрессий. Кроме того, нам вменили "присутствие российских войск в Приднестровье". И ЦИК, и их хозяева в Кишиневе уже давно потеряли связь с реальностью, от них можно услышать то, за что обычного человека закрыли бы в сумасшедший дом", - отметил политик.Шор подчеркнул, что обвинения избирательной комиссии не имеют никакого отношения к избирательному законодательству Молдавии."Причины, указанные ЦИК, не связаны с электоральным законодательством. Это политические причины. Прозападные власти никогда не простят нам призыва о создании Союзного государства с Россией. В "демократической" Молдове такое мнение не имеет права на существование", — добавил политик.Шор заверил, что его команда оспорит решение ЦИК в суде и продолжит политическую борьбу."Мы не признаём этот отказ. Он не имеет юридической силы — только политическую. А сотрудничать будем с теми, с кем считаем нужным. И народ, несмотря на давление и репрессии властей, с нами", - отметил лидер блока "Победа".Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.️Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней до и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250719/moldaviya-2030188617.html
https://ria.ru/20250719/moldavija-2030176513.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012058066_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_c79efaf004dddbe28964dd7277361484.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия
Молдавия
Молдавия нашла новые горизонты абсурда, заявил Шор

Шор: Молдавия нашла новые горизонты абсурда, отказывая "Победе" в регистрации

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМолдавский бизнесмен Илан Шор
Молдавский бизнесмен Илан Шор - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Молдавский бизнесмен Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 19 июля – РИА Новости. Лидер политического блока "Победа" Илан Шор заявил РИА Новости, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии не допустила его политсилы к выборам, сославшись на "поразительно нелепые" основания.
В субботу Центральная избирательная комиссия Молдавии отказала в регистрации оппозиционного блока "Победа" для участия в парламентских выборах. В качестве оснований были указаны нарушения в оформлении документов и несоответствие части из них требованиям избирательного законодательства. При этом, зачитывая мотивировочную часть решения, заместитель председателя ЦИК Павел Постикэ отдельно отметил, что съезд блока "Победа" прошёл 6 июля в Москве, в день, совпадающий с официальной датой памяти в Молдавии жертв сталинских репрессий, а также упомянул фактор присутствия российских войск в Приднестровье как обстоятельство, вызывающее, по его словам, озабоченность с точки зрения национальной безопасности Молдавии.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Симоньян сравнила решение ЦИК Молдавии с украинским путем к "демократии"
Вчера, 19:26
"Мы были готовы к этому решению. Но такого бредового обоснования не ждал никто, комиссия нашла новые горизонты абсурда. Нас не зарегистрировали, потому что, мы провели съезд блока в День памяти жертв сталинских репрессий. Кроме того, нам вменили "присутствие российских войск в Приднестровье". И ЦИК, и их хозяева в Кишиневе уже давно потеряли связь с реальностью, от них можно услышать то, за что обычного человека закрыли бы в сумасшедший дом", - отметил политик.
Шор подчеркнул, что обвинения избирательной комиссии не имеют никакого отношения к избирательному законодательству Молдавии.
"Причины, указанные ЦИК, не связаны с электоральным законодательством. Это политические причины. Прозападные власти никогда не простят нам призыва о создании Союзного государства с Россией. В "демократической" Молдове такое мнение не имеет права на существование", — добавил политик.
Шор заверил, что его команда оспорит решение ЦИК в суде и продолжит политическую борьбу.
"Мы не признаём этот отказ. Он не имеет юридической силы — только политическую. А сотрудничать будем с теми, с кем считаем нужным. И народ, несмотря на давление и репрессии властей, с нами", - отметил лидер блока "Победа".
Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.️
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней до и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Участники митинга у здания Центризбиркома Молдавии потребовали честных выборов - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Митингующие в Молдавии потребовали честных выборов
Вчера, 18:15
 
Молдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала