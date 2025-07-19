Молдавия нашла новые горизонты абсурда, заявил Шор
Шор: Молдавия нашла новые горизонты абсурда, отказывая "Победе" в регистрации
Молдавский бизнесмен Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 июля – РИА Новости. Лидер политического блока "Победа" Илан Шор заявил РИА Новости, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии не допустила его политсилы к выборам, сославшись на "поразительно нелепые" основания.
В субботу Центральная избирательная комиссия Молдавии отказала в регистрации оппозиционного блока "Победа" для участия в парламентских выборах. В качестве оснований были указаны нарушения в оформлении документов и несоответствие части из них требованиям избирательного законодательства. При этом, зачитывая мотивировочную часть решения, заместитель председателя ЦИК Павел Постикэ отдельно отметил, что съезд блока "Победа" прошёл 6 июля в Москве, в день, совпадающий с официальной датой памяти в Молдавии жертв сталинских репрессий, а также упомянул фактор присутствия российских войск в Приднестровье как обстоятельство, вызывающее, по его словам, озабоченность с точки зрения национальной безопасности Молдавии.
"Мы были готовы к этому решению. Но такого бредового обоснования не ждал никто, комиссия нашла новые горизонты абсурда. Нас не зарегистрировали, потому что, мы провели съезд блока в День памяти жертв сталинских репрессий. Кроме того, нам вменили "присутствие российских войск в Приднестровье". И ЦИК, и их хозяева в Кишиневе уже давно потеряли связь с реальностью, от них можно услышать то, за что обычного человека закрыли бы в сумасшедший дом", - отметил политик.
Шор подчеркнул, что обвинения избирательной комиссии не имеют никакого отношения к избирательному законодательству Молдавии.
"Причины, указанные ЦИК, не связаны с электоральным законодательством. Это политические причины. Прозападные власти никогда не простят нам призыва о создании Союзного государства с Россией. В "демократической" Молдове такое мнение не имеет права на существование", — добавил политик.
Шор заверил, что его команда оспорит решение ЦИК в суде и продолжит политическую борьбу.
"Мы не признаём этот отказ. Он не имеет юридической силы — только политическую. А сотрудничать будем с теми, с кем считаем нужным. И народ, несмотря на давление и репрессии властей, с нами", - отметил лидер блока "Победа".
Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.️
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней до и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.