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Российские школьники завоевали шесть медалей на олимпиаде в Австралии
Российские школьники завоевали шесть медалей на олимпиаде в Австралии - РИА Новости, 19.07.2025
Российские школьники завоевали шесть медалей на олимпиаде в Австралии
Российские школьники завоевали пять золотых и одну серебряную медаль на 66-й Международной математической олимпиаде, которая прошла в Австралии, сообщили в... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T10:29:00+03:00
2025-07-19T10:29:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российские школьники завоевали пять золотых и одну серебряную медаль на 66-й Международной математической олимпиаде, которая прошла в Австралии, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. "Российская сборная показала безупречный результат на 66-й Международной математической олимпиаде (IMO), которая завершилась в городе Саншайн-Кост (Австралия)", — говорится в заявлении. Школьников и их наставников поздравили Чернышенко и глава Минпросвещения Сергей Кравцов. "Наша страна — родина целой плеяды выдающихся математиков. Мы искренне радуемся тому, что современные школьники продолжают эти славные традиции и показывают высокие результаты", — отметил вице-премьер. Кравцов добавил, что школьники продемонстрировали командное единство и волю к победе. "Ваши результаты — настоящий знак качества российской системы образования и отечественной математической школы. Отдельные слова признательности — учителям, тренерам, наставникам и родным, которые разделяют с вами радость этой заслуженной победы", — заключил министр. Россия входит в десятку стран по качеству образования и в тройку сильнейших по международным олимпиадам.
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россия, австралия, дмитрий чернышенко, сергей кравцов
Россия, Австралия, Дмитрий Чернышенко, Сергей Кравцов, Хорошие новости
Российские школьники завоевали шесть медалей на олимпиаде в Австралии
Школьники из РФ взяли 5 золотых и 1 серебряную медаль на олимпиаде по математике
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российские школьники завоевали пять золотых и одну серебряную медаль на 66-й Международной математической олимпиаде, которая прошла в Австралии, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
"Российская сборная показала безупречный результат на 66-й Международной математической олимпиаде (IMO), которая завершилась в городе Саншайн-Кост (Австралия
)", — говорится в заявлении.
Школьников и их наставников поздравили Чернышенко
и глава Минпросвещения Сергей Кравцов
.
"Наша страна — родина целой плеяды выдающихся математиков. Мы искренне радуемся тому, что современные школьники продолжают эти славные традиции и показывают высокие результаты", — отметил вице-премьер.
Кравцов добавил, что школьники продемонстрировали командное единство и волю к победе.
"Ваши результаты — настоящий знак качества российской системы образования и отечественной математической школы. Отдельные слова признательности — учителям, тренерам, наставникам и родным, которые разделяют с вами радость этой заслуженной победы", — заключил министр.
Россия входит в десятку стран по качеству образования и в тройку сильнейших по международным олимпиадам.