https://ria.ru/20250719/sheremetevo-2030206593.html
В Шереметьево сняли временные ограничения
В Шереметьево сняли временные ограничения - РИА Новости, 19.07.2025
В Шереметьево сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Шереметьево", сообщает Росавиация. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T22:30:00+03:00
2025-07-19T22:30:00+03:00
2025-07-19T22:33:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027587340_0:256:2731:1792_1920x0_80_0_0_1370d16908e703982968e19de894b774.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Шереметьево", сообщает Росавиация."Шереметьево. Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении в Telegram-канале представителя Росавиации.Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20250718/polety-2029785189.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027587340_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_16e1bbb5aef60ba6b3d6fc6aafdfced1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Шереметьево сняли временные ограничения
Росавиация: в московском аэропорту Шереметьево сняли временные ограничения