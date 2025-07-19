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СБУ объявила в розыск гендиректора телеканала "Спас"
СБУ объявила в розыск гендиректора телеканала "Спас" - РИА Новости, 19.07.2025
СБУ объявила в розыск гендиректора телеканала "Спас"
Гендиректор телеканала "Спас", телеведущий Борис Корчевников объявлен в розыск Службой безопасности Украины (СБУ), свидетельствуют данные украинских органов... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T05:11:00+03:00
2025-07-19T05:11:00+03:00
2025-07-19T12:44:00+03:00
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борис корчевников
служба безопасности украины
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Гендиректор телеканала "Спас", телеведущий Борис Корчевников объявлен в розыск Службой безопасности Украины (СБУ), свидетельствуют данные украинских органов власти, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно опубликованным данным, Корчевникова обвиняют в якобы "покушении на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "незаконном пересечении государственной границы Украины". Корчевников разыскивается с 20 января 2025 года, и ему якобы грозит мера пресечения в виде заключения под стражу. В марте СБУ сообщила, что заочно предъявила обвинение российскому телеведущему. Отмечалось, что Корчевников выступает в поддержку российской спецоперации и посещает новые регионы России.
https://ria.ru/20250713/rozysk-2028836441.html
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в мире, россия, борис корчевников, служба безопасности украины
В мире, Россия, Борис Корчевников, Служба безопасности Украины
СБУ объявила в розыск гендиректора телеканала "Спас"
СБУ объявила в розыск гендиректора телеканала "Спас" Корчевникова