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Преследующие прихожан УПЦ сотрудники СБУ прячут лица, сообщил пленный - РИА Новости, 19.07.2025
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Религия
 
03:34 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/sbu-2030093377.html
Преследующие прихожан УПЦ сотрудники СБУ прячут лица, сообщил пленный
Преследующие прихожан УПЦ сотрудники СБУ прячут лица, сообщил пленный - РИА Новости, 19.07.2025
Преследующие прихожан УПЦ сотрудники СБУ прячут лица, сообщил пленный
Сотрудники службы безопасности Украины, преследующие прихожан канонической УПЦ, прячут лица, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ из Львова Петр... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T03:34:00+03:00
2025-07-19T03:34:00+03:00
религия
украина
львов
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владимир зеленский
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
московский патриархат
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КУРСК, 19 июл - РИА Новости. Сотрудники службы безопасности Украины, преследующие прихожан канонической УПЦ, прячут лица, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ из Львова Петр Климишевский. "СБУшники какие-то ходят. Люди скрывают свои лица, почему-то они не показывают. Если вы такие смелые, то покажите свои лица, зачем вы своими баффами их прикрываете?" - сказал пленный. Он отметил, что преследование касается именно прихожан УПЦ Московского патриархата. "Именно Московского патриархата, храмы православные быстро разбираются, очень быстро разбираются, остаются одни доски, палки, людей преследуют", - добавил он. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь.
https://ria.ru/20250719/vsu-2030090529.html
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украина, львов, россия, владимир зеленский, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, московский патриархат
Религия, Украина, Львов, Россия, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Московский Патриархат
Преследующие прихожан УПЦ сотрудники СБУ прячут лица, сообщил пленный

Пленный Климишевский: преследующие прихожан УПЦ сотрудники СБУ прячут лица

© Фото : СБУНашивка СБУ
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
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КУРСК, 19 июл - РИА Новости. Сотрудники службы безопасности Украины, преследующие прихожан канонической УПЦ, прячут лица, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ из Львова Петр Климишевский.
"СБУшники какие-то ходят. Люди скрывают свои лица, почему-то они не показывают. Если вы такие смелые, то покажите свои лица, зачем вы своими баффами их прикрываете?" - сказал пленный.
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Вчера, 02:03
Он отметил, что преследование касается именно прихожан УПЦ Московского патриархата.
"Именно Московского патриархата, храмы православные быстро разбираются, очень быстро разбираются, остаются одни доски, палки, людей преследуют", - добавил он.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь.
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РелигияУкраинаЛьвовРоссияВладимир ЗеленскийСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы УкраиныМосковский Патриархат
 
 
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