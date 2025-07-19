https://ria.ru/20250719/sboy-2030158620.html

В Польше восстанавливают авиасообщение после аварии системы управления

В Польше восстанавливают авиасообщение после аварии системы управления - РИА Новости, 19.07.2025

В Польше восстанавливают авиасообщение после аварии системы управления

Авиасообщение в Польше постепенно восстанавливается после аварии системы управления воздушным движением, из-за которой самолеты не могли осуществлять вылеты. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T15:56:00+03:00

2025-07-19T15:56:00+03:00

2025-07-19T15:56:00+03:00

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ВАРШАВА, 19 июл - РИА Новости. Авиасообщение в Польше постепенно восстанавливается после аварии системы управления воздушным движением, из-за которой самолеты не могли осуществлять вылеты. "Мы все еще работаем на резервной системе, но мы определили причину сбоя, и она устраняется, поэтому ситуация должна скоро вернуться в норму", — сообщил представитель Польского агентства аэронавигационного обслуживания Марцин Хадай радиостанции RMF FM. По словам представителя аэропорта имени Фредерика Шопена в Варшаве Анны Дермонт, в аэропорту взлет и посадка самолетов "возобновлены без ограничений". В Гданьске наблюдаются задержки с вылетами в южном направлении. Аэропорт Познани работает без проблем. В других воздушных гаванях информируют о незначительных задержках. Обстоятельства случившегося выясняются. Власти не исключают, что причиной сбоя могла быть диверсия.

https://ria.ru/20250719/polsha-2030118838.html

польша

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в мире, польша, варшава, гданьск