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В Польше восстанавливают авиасообщение после аварии системы управления - РИА Новости, 19.07.2025
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15:56 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/sboy-2030158620.html
В Польше восстанавливают авиасообщение после аварии системы управления
В Польше восстанавливают авиасообщение после аварии системы управления - РИА Новости, 19.07.2025
В Польше восстанавливают авиасообщение после аварии системы управления
Авиасообщение в Польше постепенно восстанавливается после аварии системы управления воздушным движением, из-за которой самолеты не могли осуществлять вылеты. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T15:56:00+03:00
2025-07-19T15:56:00+03:00
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польша
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ВАРШАВА, 19 июл - РИА Новости. Авиасообщение в Польше постепенно восстанавливается после аварии системы управления воздушным движением, из-за которой самолеты не могли осуществлять вылеты. "Мы все еще работаем на резервной системе, но мы определили причину сбоя, и она устраняется, поэтому ситуация должна скоро вернуться в норму", — сообщил представитель Польского агентства аэронавигационного обслуживания Марцин Хадай радиостанции RMF FM. По словам представителя аэропорта имени Фредерика Шопена в Варшаве Анны Дермонт, в аэропорту взлет и посадка самолетов "возобновлены без ограничений". В Гданьске наблюдаются задержки с вылетами в южном направлении. Аэропорт Познани работает без проблем. В других воздушных гаванях информируют о незначительных задержках. Обстоятельства случившегося выясняются. Власти не исключают, что причиной сбоя могла быть диверсия.
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в мире, польша, варшава, гданьск
В мире, Польша, Варшава, Гданьск
В Польше восстанавливают авиасообщение после аварии системы управления

В Польше постепенно восстанавливают авиасообщение после сбоя системы управления

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАвиадиспетчеры
Авиадиспетчеры - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ВАРШАВА, 19 июл - РИА Новости. Авиасообщение в Польше постепенно восстанавливается после аварии системы управления воздушным движением, из-за которой самолеты не могли осуществлять вылеты.
"Мы все еще работаем на резервной системе, но мы определили причину сбоя, и она устраняется, поэтому ситуация должна скоро вернуться в норму", — сообщил представитель Польского агентства аэронавигационного обслуживания Марцин Хадай радиостанции RMF FM.
По словам представителя аэропорта имени Фредерика Шопена в Варшаве Анны Дермонт, в аэропорту взлет и посадка самолетов "возобновлены без ограничений". В Гданьске наблюдаются задержки с вылетами в южном направлении. Аэропорт Познани работает без проблем. В других воздушных гаванях информируют о незначительных задержках.
Обстоятельства случившегося выясняются. Власти не исключают, что причиной сбоя могла быть диверсия.
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