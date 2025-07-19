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Санкции ЕС не повлияют на работу "Ozon Банка" и "Яндекс Банка" - РИА Новости, 19.07.2025
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14:39 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/sanktsii-2030147486.html
Санкции ЕС не повлияют на работу "Ozon Банка" и "Яндекс Банка"
Санкции ЕС не повлияют на работу "Ozon Банка" и "Яндекс Банка" - РИА Новости, 19.07.2025
Санкции ЕС не повлияют на работу "Ozon Банка" и "Яндекс Банка"
Запрет ЕС на транзакции для европейских лиц не повлияет на работу и доступность "Ozon Банка" и "Яндекс Банка", рассказали в компаниях. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T14:39:00+03:00
2025-07-19T14:39:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Запрет ЕС на транзакции для европейских лиц не повлияет на работу и доступность "Ozon Банка" и "Яндекс Банка", рассказали в компаниях. Ранее Евросоюз ввел санкции против 22 российских банков, включая "Ozon Банк" и "Яндекс Банк". "Введенный в отношении АО "Яндекс Банк" запрет на транзакции для европейских лиц не скажется на операционной деятельности и стратегии финансовых сервисов Яндекса", - говорится в сообщении "Яндекса". Там отметили, что все финансовые сервисы для пользователей и партнеров будут и дальше работать в прежнем режиме. Это также никак не влияет на работу любых других сервисов компании. В компании уточнили, что ограничения Евросоюза в отношении АО "Яндекс Банк" не применимы к партнерам за пределами ЕС. Они не распространяются на головную компанию - МКПАО "Яндекс" и другие дочерние компании группы. В свою очередь, Ozon рассказал РИА Новости, что у банка нет активов за рубежом, операций за пределами страны он не ведет, своих клиентов обслуживает внутри России, системой SWIFT не пользуется - использует только российскую финансовую инфраструктуру. "Поэтому санкционные меры на "Ozon Банк" никак не повлияют", - заверили в компании. Там добавили, что меры и ограничения введены только против банка, они не распространяются на другие юрлица и бизнес группы Ozon. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250719/sanktsii-2030103700.html
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экономика, россия, москва, владимир путин, яндекс, евросоюз, ozon
Экономика, Россия, Москва, Владимир Путин, Яндекс, Евросоюз, Ozon
Санкции ЕС не повлияют на работу "Ozon Банка" и "Яндекс Банка"

Запрет ЕС на транзакции не повлияет на работу "Ozon Банка" и "Яндекс Банка"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Ozon
Вывеска Ozon - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска Ozon. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Запрет ЕС на транзакции для европейских лиц не повлияет на работу и доступность "Ozon Банка" и "Яндекс Банка", рассказали в компаниях.
Ранее Евросоюз ввел санкции против 22 российских банков, включая "Ozon Банк" и "Яндекс Банк".
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"Введенный в отношении АО "Яндекс Банк" запрет на транзакции для европейских лиц не скажется на операционной деятельности и стратегии финансовых сервисов Яндекса", - говорится в сообщении "Яндекса".
Там отметили, что все финансовые сервисы для пользователей и партнеров будут и дальше работать в прежнем режиме. Это также никак не влияет на работу любых других сервисов компании.
В компании уточнили, что ограничения Евросоюза в отношении АО "Яндекс Банк" не применимы к партнерам за пределами ЕС. Они не распространяются на головную компанию - МКПАО "Яндекс" и другие дочерние компании группы.
В свою очередь, Ozon рассказал РИА Новости, что у банка нет активов за рубежом, операций за пределами страны он не ведет, своих клиентов обслуживает внутри России, системой SWIFT не пользуется - использует только российскую финансовую инфраструктуру.
"Поэтому санкционные меры на "Ozon Банк" никак не повлияют", - заверили в компании.
Там добавили, что меры и ограничения введены только против банка, они не распространяются на другие юрлица и бизнес группы Ozon.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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