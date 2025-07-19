https://ria.ru/20250719/sanktsii-2030101046.html

"Хотят наказать": на Западе объяснили замысел Трампа против России

"Хотят наказать": на Западе объяснили замысел Трампа против России - РИА Новости, 19.07.2025

"Хотят наказать": на Западе объяснили замысел Трампа против России

Президент США Дональд Трамп скорее всего не введет санкции против России по истечению срока его 50-дневного ультиматума, такое мнение высказал обозреватель... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T06:43:00+03:00

2025-07-19T06:43:00+03:00

2025-07-19T06:51:00+03:00

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп скорее всего не введет санкции против России по истечению срока его 50-дневного ультиматума, такое мнение высказал обозреватель Эдвард Люс в своей колонке в газете Financial Times."Не стоит слишком доверять угрозе Трампа наложить высокие пошлины на Россию и вторичные санкции против потребителей ее нефти и газа через 50 дней", — говорится в публикации.Сам санкционный законопроект, как отметил автор, выглядит крайне неразумным: он может навредить самим Соединенным Штатам и повлиять на их торговые отношения с некоторыми странами."Неужели США действительно хотят наказать таких друзей, как Индия, за покупку дешевой нефти? Это может обернуться против Вашингтона", — предупредил аналитик.В понедельник Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим глава Белого дома заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Украине, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план американского президента — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.

https://ria.ru/20250718/indiya-2029825951.html

https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029868048.html

https://ria.ru/20250715/tramp-2029243337.html

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в мире, россия, европа, сша, дональд трамп