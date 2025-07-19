https://ria.ru/20250719/sanktsii-2030096168.html

ЕС ввел санкции против Карена Шахназарова

ЕС ввел санкции против Карена Шахназарова - РИА Новости, 19.07.2025

ЕС ввел санкции против Карена Шахназарова

Евросоюз ввел санкции против российского кинорежиссера Карена Шахназарова, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T04:40:00+03:00

2025-07-19T04:40:00+03:00

2025-07-19T04:57:00+03:00

карен шахназаров

евросоюз

россия

республика крым

китай

ольга бурова

ильшат шагиахметов

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции против российского кинорежиссера Карена Шахназарова, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.Кроме того, в список также попали ректор Крымского федерального университета имени Вернадского Владимир Курьянов, первый заместитель министра культуры Республики Крым Ольга Бурова и экс-гендиректор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов. Примечательно, что в документе ЕС Шагиахметов указан как действующий гендиректор. Всего в списке указаны 14 человек, в том числе из Китая, Индии и Ирана.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250719/sanktsii-2030096546.html

россия

республика крым

китай

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карен шахназаров, евросоюз, россия, республика крым, китай, ольга бурова, ильшат шагиахметов