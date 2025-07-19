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ЕС ввел санкции против Карена Шахназарова - РИА Новости, 19.07.2025
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04:40 19.07.2025 (обновлено: 04:57 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/sanktsii-2030096168.html
ЕС ввел санкции против Карена Шахназарова
ЕС ввел санкции против Карена Шахназарова - РИА Новости, 19.07.2025
ЕС ввел санкции против Карена Шахназарова
Евросоюз ввел санкции против российского кинорежиссера Карена Шахназарова, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T04:40:00+03:00
2025-07-19T04:57:00+03:00
карен шахназаров
евросоюз
россия
республика крым
китай
ольга бурова
ильшат шагиахметов
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции против российского кинорежиссера Карена Шахназарова, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.Кроме того, в список также попали ректор Крымского федерального университета имени Вернадского Владимир Курьянов, первый заместитель министра культуры Республики Крым Ольга Бурова и экс-гендиректор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов. Примечательно, что в документе ЕС Шагиахметов указан как действующий гендиректор. Всего в списке указаны 14 человек, в том числе из Китая, Индии и Ирана.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250719/sanktsii-2030096546.html
россия
республика крым
китай
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карен шахназаров, евросоюз, россия, республика крым, китай, ольга бурова, ильшат шагиахметов
Карен Шахназаров, Евросоюз, Россия, Республика Крым, Китай, Ольга Бурова, Ильшат Шагиахметов
ЕС ввел санкции против Карена Шахназарова

ЕС ввел санкции против режиссера Карена Шахназарова

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКарен Шахназаров
Карен Шахназаров - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Карен Шахназаров. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции против российского кинорежиссера Карена Шахназарова, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
Кроме того, в список также попали ректор Крымского федерального университета имени Вернадского Владимир Курьянов, первый заместитель министра культуры Республики Крым Ольга Бурова и экс-гендиректор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов. Примечательно, что в документе ЕС Шагиахметов указан как действующий гендиректор. Всего в списке указаны 14 человек, в том числе из Китая, Индии и Ирана.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
ЕС ввел санкции против 22 российских банков
Вчера, 04:50
 
Карен ШахназаровЕвросоюзРоссияРеспублика КрымКитайОльга БуроваИльшат Шагиахметов
 
 
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