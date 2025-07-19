https://ria.ru/20250719/sanktsii-2030096168.html
ЕС ввел санкции против Карена Шахназарова
ЕС ввел санкции против Карена Шахназарова - РИА Новости, 19.07.2025
ЕС ввел санкции против Карена Шахназарова
Евросоюз ввел санкции против российского кинорежиссера Карена Шахназарова, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T04:40:00+03:00
2025-07-19T04:40:00+03:00
2025-07-19T04:57:00+03:00
карен шахназаров
евросоюз
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции против российского кинорежиссера Карена Шахназарова, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.Кроме того, в список также попали ректор Крымского федерального университета имени Вернадского Владимир Курьянов, первый заместитель министра культуры Республики Крым Ольга Бурова и экс-гендиректор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов. Примечательно, что в документе ЕС Шагиахметов указан как действующий гендиректор. Всего в списке указаны 14 человек, в том числе из Китая, Индии и Ирана.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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карен шахназаров, евросоюз, россия, республика крым, китай, ольга бурова, ильшат шагиахметов
Карен Шахназаров, Евросоюз, Россия, Республика Крым, Китай, Ольга Бурова, Ильшат Шагиахметов
ЕС ввел санкции против Карена Шахназарова
ЕС ввел санкции против режиссера Карена Шахназарова