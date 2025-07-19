https://ria.ru/20250719/samolety-2030137998.html
В Польше произошла авария системы управления воздушным сообщением
В Польше произошла авария системы управления воздушным сообщением - РИА Новости, 19.07.2025
В Польше произошла авария системы управления воздушным сообщением
Самолёты не взлетают с польских аэродромов из-за аварии системы управления воздушным сообщением, сообщила агентству Onet представитель аэропорта имени Фредерика РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T13:10:00+03:00
2025-07-19T13:10:00+03:00
2025-07-19T13:10:00+03:00
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ВАРШАВА, 19 июл - РИА Новости. Самолёты не взлетают с польских аэродромов из-за аварии системы управления воздушным сообщением, сообщила агентству Onet представитель аэропорта имени Фредерика Шопена в Варшаве Анна Дермон. "Из-за сбоя в работе информационных систем Польского агентства аэронавигационного обслуживания (PANSA) по всей стране в настоящее время невозможно осуществлять взлетные операции. Посадка осуществляется в соответствии с установленными процедурами. Безопасность пассажиров и экипажей остается нашим главным приоритетом. Мы постоянно следим за ситуацией и будем держать вас в курсе любых изменений", — отметила Дермон. Информацию о сбое подтвердил также представитель Польского агентства аэронавигационного обслуживания Марцин Хадай в интервью телеканалу TVN24. "В настоящее время мы перешли на резервную систему, что означает, что на данный момент мы используем ее и ограничиваем количество полетов в польском воздушном пространстве", — сказал он. В разных аэропортах на территории страны сообщают о том, что посадка самолетов проходит в штатном режиме, а взлеты в настоящее время невозможны. О причинах случившегося пока не сообщается.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, варшава
В Польше произошла авария системы управления воздушным сообщением
В Польше самолеты не взлетают с аэродромов из-за аварии системы управления
ВАРШАВА, 19 июл - РИА Новости.
Самолёты не взлетают с польских аэродромов из-за аварии системы управления воздушным сообщением, сообщила агентству Onet
представитель аэропорта имени Фредерика Шопена в Варшаве Анна Дермон.
«
"Из-за сбоя в работе информационных систем Польского агентства аэронавигационного обслуживания (PANSA) по всей стране в настоящее время невозможно осуществлять взлетные операции. Посадка осуществляется в соответствии с установленными процедурами. Безопасность пассажиров и экипажей остается нашим главным приоритетом. Мы постоянно следим за ситуацией и будем держать вас в курсе любых изменений", — отметила Дермон.
Информацию о сбое подтвердил также представитель Польского агентства аэронавигационного обслуживания Марцин Хадай в интервью телеканалу TVN24. "В настоящее время мы перешли на резервную систему, что означает, что на данный момент мы используем ее и ограничиваем количество полетов в польском воздушном пространстве", — сказал он.
В разных аэропортах на территории страны сообщают о том, что посадка самолетов проходит в штатном режиме, а взлеты в настоящее время невозможны.
О причинах случившегося пока не сообщается.