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Юрист рассказала, в каких случаях можно пересаживаться в самолете - РИА Новости, 19.07.2025
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03:00 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/samolet-2030092420.html
Юрист рассказала, в каких случаях можно пересаживаться в самолете
Юрист рассказала, в каких случаях можно пересаживаться в самолете - РИА Новости, 19.07.2025
Юрист рассказала, в каких случаях можно пересаживаться в самолете
Пассажиры по взаимному согласию могут пересаживаться в самолете, предварительно уведомив экипаж, сообщил РИА Новости юрист, член Союза юристов-блогеров... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T03:00:00+03:00
2025-07-19T03:00:00+03:00
общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Пассажиры по взаимному согласию могут пересаживаться в самолете, предварительно уведомив экипаж, сообщил РИА Новости юрист, член Союза юристов-блогеров Валентина Бачурина. "Просить поменяться местами с пассажирами уже в транспорте - можно, закон не запрещает, но это делается по взаимному согласию, принудить пассажиров менять место нельзя", - сказала Бачурина. Юрист отметила, что в авиации самостоятельная смена места без участия экипажа нежелательна и это может быть регламентировано внутренними правилами авиакомпании. "Сделано это в первую очередь в целях обеспечения безопасности полетов и наличия точных данных о пассажирах на случай авиакатастрофы", - пояснила она. В наземном транспорте таких рекомендаций нет, можно меняться без уведомления экипажа, добавила юрист.
https://ria.ru/20250629/zhile-2026083101.html
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общество
Общество
Юрист рассказала, в каких случаях можно пересаживаться в самолете

Юрист Бачурина: пересесть в самолете можно по взаимному согласию пассажиров

© Depositphotos.com / kastoЖенщина в салоне самолета
Женщина в салоне самолета - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© Depositphotos.com / kasto
Женщина в салоне самолета. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Пассажиры по взаимному согласию могут пересаживаться в самолете, предварительно уведомив экипаж, сообщил РИА Новости юрист, член Союза юристов-блогеров Валентина Бачурина.
"Просить поменяться местами с пассажирами уже в транспорте - можно, закон не запрещает, но это делается по взаимному согласию, принудить пассажиров менять место нельзя", - сказала Бачурина.
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Юрист отметила, что в авиации самостоятельная смена места без участия экипажа нежелательна и это может быть регламентировано внутренними правилами авиакомпании.
"Сделано это в первую очередь в целях обеспечения безопасности полетов и наличия точных данных о пассажирах на случай авиакатастрофы", - пояснила она.
В наземном транспорте таких рекомендаций нет, можно меняться без уведомления экипажа, добавила юрист.
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