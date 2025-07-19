https://ria.ru/20250719/samolet-2030092420.html

Юрист рассказала, в каких случаях можно пересаживаться в самолете

Юрист рассказала, в каких случаях можно пересаживаться в самолете - РИА Новости, 19.07.2025

Юрист рассказала, в каких случаях можно пересаживаться в самолете

Пассажиры по взаимному согласию могут пересаживаться в самолете, предварительно уведомив экипаж, сообщил РИА Новости юрист, член Союза юристов-блогеров... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T03:00:00+03:00

2025-07-19T03:00:00+03:00

2025-07-19T03:00:00+03:00

общество

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Пассажиры по взаимному согласию могут пересаживаться в самолете, предварительно уведомив экипаж, сообщил РИА Новости юрист, член Союза юристов-блогеров Валентина Бачурина. "Просить поменяться местами с пассажирами уже в транспорте - можно, закон не запрещает, но это делается по взаимному согласию, принудить пассажиров менять место нельзя", - сказала Бачурина. Юрист отметила, что в авиации самостоятельная смена места без участия экипажа нежелательна и это может быть регламентировано внутренними правилами авиакомпании. "Сделано это в первую очередь в целях обеспечения безопасности полетов и наличия точных данных о пассажирах на случай авиакатастрофы", - пояснила она. В наземном транспорте таких рекомендаций нет, можно меняться без уведомления экипажа, добавила юрист.

https://ria.ru/20250629/zhile-2026083101.html

https://ria.ru/20250717/aviakompanija-2029596997.html

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