На жителей Херсона развернули чудовищную охоту, заявил Сальдо
Сальдо: ТЦК и полиция начали жестокую охоту на жителей Херсона
© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники полиции проверяют документы у мужчины на Украине
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины на Украине. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Сотрудники украинских военкоматов и полиции развернули чудовищную охоту на жителей Херсона, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"В Херсоне разворачивается чудовищная охота на людей. По данным из города, ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата - прим. ред.) и полиция получили негласную команду: стрелять при сопротивлении, взламывать двери квартир, где могут скрываться мужчины от 20 до 60 лет. Особую жестокость проявляют приезжие бригады ТЦК из западных регионов — они открыто называют оставшихся в городе жителей "предателями", оправдывая любые зверства. Цинизм достиг предела: тех, кто не захотел бежать вглубь страны, объявили врагами. Каждый вскрытый факт насилия — на моем столе", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Губернатор призвал жителей Херсона, столкнувшихся с произволом и беспределом, сообщать в его соцсети или на горячую линию администрации.
"Ваши свидетельства станут основой для уголовных дел", - подчеркнул губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.