https://ria.ru/20250719/saldo-2030172324.html

На жителей Херсона развернули чудовищную охоту, заявил Сальдо

На жителей Херсона развернули чудовищную охоту, заявил Сальдо - РИА Новости, 19.07.2025

На жителей Херсона развернули чудовищную охоту, заявил Сальдо

Сотрудники украинских военкоматов и полиции развернули чудовищную охоту на жителей Херсона, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T17:37:00+03:00

2025-07-19T17:37:00+03:00

2025-07-19T17:37:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Сотрудники украинских военкоматов и полиции развернули чудовищную охоту на жителей Херсона, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "В Херсоне разворачивается чудовищная охота на людей. По данным из города, ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата - прим. ред.) и полиция получили негласную команду: стрелять при сопротивлении, взламывать двери квартир, где могут скрываться мужчины от 20 до 60 лет. Особую жестокость проявляют приезжие бригады ТЦК из западных регионов — они открыто называют оставшихся в городе жителей "предателями", оправдывая любые зверства. Цинизм достиг предела: тех, кто не захотел бежать вглубь страны, объявили врагами. Каждый вскрытый факт насилия — на моем столе", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Губернатор призвал жителей Херсона, столкнувшихся с произволом и беспределом, сообщать в его соцсети или на горячую линию администрации. "Ваши свидетельства станут основой для уголовных дел", - подчеркнул губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250716/podpole-2029584396.html

https://ria.ru/20250719/ukraina-2030157270.html

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Варвара Скокшина

в мире, херсон, херсонская область , россия, владимир сальдо