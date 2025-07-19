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На жителей Херсона развернули чудовищную охоту, заявил Сальдо - РИА Новости, 19.07.2025
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17:37 19.07.2025
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На жителей Херсона развернули чудовищную охоту, заявил Сальдо
На жителей Херсона развернули чудовищную охоту, заявил Сальдо - РИА Новости, 19.07.2025
На жителей Херсона развернули чудовищную охоту, заявил Сальдо
Сотрудники украинских военкоматов и полиции развернули чудовищную охоту на жителей Херсона, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T17:37:00+03:00
2025-07-19T17:37:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Сотрудники украинских военкоматов и полиции развернули чудовищную охоту на жителей Херсона, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "В Херсоне разворачивается чудовищная охота на людей. По данным из города, ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата - прим. ред.) и полиция получили негласную команду: стрелять при сопротивлении, взламывать двери квартир, где могут скрываться мужчины от 20 до 60 лет. Особую жестокость проявляют приезжие бригады ТЦК из западных регионов — они открыто называют оставшихся в городе жителей "предателями", оправдывая любые зверства. Цинизм достиг предела: тех, кто не захотел бежать вглубь страны, объявили врагами. Каждый вскрытый факт насилия — на моем столе", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Губернатор призвал жителей Херсона, столкнувшихся с произволом и беспределом, сообщать в его соцсети или на горячую линию администрации. "Ваши свидетельства станут основой для уголовных дел", - подчеркнул губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250716/podpole-2029584396.html
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в мире, херсон, херсонская область , россия, владимир сальдо
В мире, Херсон, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо
На жителей Херсона развернули чудовищную охоту, заявил Сальдо

Сальдо: ТЦК и полиция начали жестокую охоту на жителей Херсона

© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники полиции проверяют документы у мужчины на Украине
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины на Украине - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины на Украине. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Сотрудники украинских военкоматов и полиции развернули чудовищную охоту на жителей Херсона, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Херсоне разворачивается чудовищная охота на людей. По данным из города, ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата - прим. ред.) и полиция получили негласную команду: стрелять при сопротивлении, взламывать двери квартир, где могут скрываться мужчины от 20 до 60 лет. Особую жестокость проявляют приезжие бригады ТЦК из западных регионов — они открыто называют оставшихся в городе жителей "предателями", оправдывая любые зверства. Цинизм достиг предела: тех, кто не захотел бежать вглубь страны, объявили врагами. Каждый вскрытый факт насилия — на моем столе", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Украинский военнослужащий выпрыгивает из лодки на берег Днепра под Херсоном - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Замглавы херсонского ТЦК мог бежать из области, сообщило подполье
16 июля, 23:45
Губернатор призвал жителей Херсона, столкнувшихся с произволом и беспределом, сообщать в его соцсети или на горячую линию администрации.
"Ваши свидетельства станут основой для уголовных дел", - подчеркнул губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Гражданин Украины при помощи лопаты отбился от сотрудников ТЦК - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Украинец отбился от насильственной мобилизации лопатой
Вчера, 15:48
 
В миреХерсонХерсонская областьРоссияВладимир Сальдо
 
 
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