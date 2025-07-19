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РЖД отправили десять поездов через перегон в Ростовской области

РЖД отправили десять поездов через перегон в Ростовской области - РИА Новости, 19.07.2025

РЖД отправили десять поездов через перегон в Ростовской области

Десять поездов отправлены через перегон в Ростовской области, где было приостановлено движение, поезда пропускаются на тепловозной тяге, сообщается в... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T09:24:00+03:00

2025-07-19T09:24:00+03:00

2025-07-19T09:24:00+03:00

происшествия

ростовская область

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Десять поездов отправлены через перегон в Ростовской области, где было приостановлено движение, поезда пропускаются на тепловозной тяге, сообщается в Telegram-канале РЖД. Ранее в РЖД сообщали, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на железнодорожном перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области, задержаны более более 50 поездов. Дополнительный поезд из Воронежа в Москву запустят из-за задержек составов. Позднее врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал, что два состава обесточены на станции Лихой из-за обрыва ЛЭП после атаки БПЛА, организовано реверсивное движение. "Десять поездов отправлены через перегон Лихая - Замчалово. На время восстановления контактной сети поезда пропускаются на тепловозной тяге", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250605/poezda-2021114922.html

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воронеж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ростовская область, воронеж, москва, юрий слюсарь , ржд