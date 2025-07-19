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РЖД отправили десять поездов через перегон в Ростовской области
РЖД отправили десять поездов через перегон в Ростовской области - РИА Новости, 19.07.2025
РЖД отправили десять поездов через перегон в Ростовской области
Десять поездов отправлены через перегон в Ростовской области, где было приостановлено движение, поезда пропускаются на тепловозной тяге, сообщается в... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T09:24:00+03:00
2025-07-19T09:24:00+03:00
2025-07-19T09:24:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Десять поездов отправлены через перегон в Ростовской области, где было приостановлено движение, поезда пропускаются на тепловозной тяге, сообщается в Telegram-канале РЖД. Ранее в РЖД сообщали, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на железнодорожном перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области, задержаны более более 50 поездов. Дополнительный поезд из Воронежа в Москву запустят из-за задержек составов. Позднее врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал, что два состава обесточены на станции Лихой из-за обрыва ЛЭП после атаки БПЛА, организовано реверсивное движение. "Десять поездов отправлены через перегон Лихая - Замчалово. На время восстановления контактной сети поезда пропускаются на тепловозной тяге", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, воронеж, москва, юрий слюсарь , ржд
Происшествия, Ростовская область, Воронеж, Москва, Юрий Слюсарь , РЖД
РЖД отправили десять поездов через перегон в Ростовской области
РЖД отправили десять поездов на тепловозной тяге через ростовский перегон