https://ria.ru/20250719/roy-2029909047.html

Олег Рой: когда мы победим, я перестану писать о войне

Олег Рой: когда мы победим, я перестану писать о войне - РИА Новости, 19.07.2025

Олег Рой: когда мы победим, я перестану писать о войне

Российский писатель Олег Рой пообещал, что после окончания специальной военной операции перестанет писать о войне и вернется к мистическим, любовным и детским... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T11:00:00+03:00

2025-07-19T11:00:00+03:00

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Российский писатель Олег Рой пообещал, что после окончания специальной военной операции перестанет писать о войне и вернется к мистическим, любовным и детским книгам. В интервью РИА Новости он рассказал, как видит свою писательскую миссию и почему считает важным развивать в России направление патриотической литературы. Беседовала Мария Полякова.– Олег Юрьевич, в этом году произошли крупные изменения в Союзе писателей России, и вы вошли в состав правления по приглашению помощника президента РФ Владимира Мединского. Расскажите, пожалуйста, как продвигается сейчас работа по обновлению союза?– Все мы включились в работу с первых дней: те департаменты, которые создавались еще до обновления, продолжают действовать. Я возглавил большой комитет по духовно-патриотическому воспитанию и продолжаю его развивать. В рамках уже обновленного органа мы поддержали Международную книжную ярмарку "Китап-Байрам" в Уфе, выступили большой командой на книжной ярмарке "Красная площадь", запланировали на будущее еще ряд мероприятий. По сути своей, работа началась с колес, и Сергей Вадимович Степашин довольно четко, ясно и регламентировано поставил все на рельсы.– Чувствуются ли изменения после реорганизации структуры союза и смены руководства?– Вы знаете, чувствуется, что мы теперь единая команда. Благодаря этому сейчас проще стало работать со всеми департаментами и издательскими домами. Вот, например, я был в Ижевске, где принимал участие в библиотечном форуме: там все стало реализовываться намного более структурно. Нет распыления, никто на себя одеяло не тянет. Есть единый центр, есть единое руководство, единая политика, четко поставлены значимые цели и задачи, к которым мы сейчас идем.– Владимир Мединский поручил вам подключиться к доработке школьных учебников по истории, чтобы расширить пантеон героев СВО и внести дополнения с учетом событий последних двух лет. Как идет работа над этим проектом?– Мы, как солдаты литературного фронта, получили задание, и оно уже давно сделано. Мы представили шестерых героев: трое из них – это павшие герои России, еще трое – наши воины, которые продолжают выполнять боевые задачи. Мало того, за это же время мы успели их согласовать с министерством обороны и с семьями погибших. Все это уже выполнено и находится в работе: в сентябре мы с командой авторов увидим макеты, а в 2026 году комплексная правка войдет во все учебники истории 5-11 классов.– Это будет отдельная глава в учебнике?– Да, будет отдельная глава.– Если говорить о литературе как о школьном предмете, как вы считаете, нужно ли в школьную программу включать художественные произведения об СВО?– Мне кажется, необходимо в принципе пересмотреть то, что происходило в нашей стране с патриотической военной литературой последние 30 лет: ее постепенно по каким-то причинам "вымывали" из дошкольного воспитания, из школьных программ для внеклассного чтения. Эти книги почему-то медленно исчезали. Сегодня, после уже трех с половиной лет с начала специальной военной операции, мы понимаем, что маленький гражданин Российской Федерации нужен нам как человечек, который знает, что такое война, узнает об этом не через какие-то американские игрушки или бестселлеры, а через информационную, литературную, кино- и мультипликационную базу, которая сегодня должна быть в России. К счастью, по поручению президента России Владимира Путина сейчас формируется список литературных произведений патриотической направленности, созданных современными писателями, для внеклассного чтения, и я счастлив, что две мои книги "Тени Донбасса" и "Сыновья Победы" (выйдет в сентябре этого года) вошли в этот список.Думаю, в школах просто обязаны вводить специальные предметы и по патриотическому воспитанию, и по военному делу, и внедрять нагрузки на физическое воспитание нашей молодежи. А что касается уроков литературы, то произведения про наших героев как Великой Отечественной войны, так и героев СВО, должны присутствовать на полках библиотек, и, конечно, в школьной программе.– Какие, например?– Помимо списка для внеклассного чтения, о котором я уже сказал, у нас есть отобранный каталог, который уже выпустили с издательством "Вече": туда вошли более 120 романов. Среди них – регламентированные и рекомендуемые книги, которые уже отсмотрены, выверены и поданы на рассмотрение в Минпросвещения. Многие из них начали даже закупаться для школьных библиотек.– Вы сами недавно выпустили новую книгу "Время героев" – проект об СВО.– Да, полгода тому назад мы вместе с поэтом Сережей Лобановым задумались над тем, чтобы соединить его поэтические произведения и мою прозу. Мы попробовали создавать рассказы и на их основе писать стихотворения, а потом пришли к выводу, что нужно делать иначе: у Сережи к тому моменту уже было 50 потрясающих произведений, посвященных СВО, и я написал 26 коротких историй. Пока работал над ними, доделал еще повесть "Три Сашки" – про учителя истории, который уезжает в первые дни войны на поиски тела своего сына, чтобы вернуть его и похоронить, понимая, что оно находится в серой зоне, куда зайти невозможно. Он его, конечно, нашел, нашел в госпитале, раненым, но живым. Так что, это еще и история о большой любви с правильной концовкой.В итоге мы не ограничились только литературной составляющей, а сделали по-настоящему масштабный проект: нас поддержала Студия военных художников имени Грекова и предоставила нам картины художников СВО. Проект уже был презентован на Красной площади, в Уфе, в Иваново, прошла большая презентация в Москве в Доме Пашкова.И, конечно, я бы хотел, пользуясь случаем, высказать огромную благодарность издательству "Эксмо" за то, что они взяли на себя смелость выпустить эту книгу. Не могу не отметить их высокий профессионализм.– Сюжет вашей повести напомнил мне известный советский фильм "Отец солдата": перекликаются истории, мне кажется. А вы, когда писали "Три Сашки", опирались на конкретные прототипы?– Это конкретная история, но все равно собирательных образов в ней много. Вы совершенно правы, на сегодняшний день есть схожие моменты в историях Великой Отечественной войны и событиях СВО. Поиск сына, когда отец идет за ним на фронт, мы помним, это потрясающий фильм. Сегодня такие истории тоже есть.Когда я проводил творческую встречу в Новосибирске, и мы показывали наш большой проект "Знание. Герои" – это большой альбом графических новелл, который мы сделали с Российским обществом "Знание", – в зале встала молодая женщина вся в слезах и поделилась: один из героев оказался другом ее мужа, который сейчас на СВО. Графические новеллы "Знание. Герои" выпущены тиражом более 500 тысяч экземпляров и распространены по территории всей страны.– Обращаясь как раз к визуальному наполнению "Времени героев", не могу не спросить: как вы работали с иллюстраторами?– Мы начали поиски художников с того, что отправились на выставку Студии военных художников имени Грекова и увидели работы по СВО. Затем встретились со студией, с художниками, которые сами выезжают на линию боевого соприкосновения и зарисовывают наших пацанов. Мы взяли у них 50 картин, которые подходили нам и по тематикам рассказов, и по "Трем Сашкам", и по стихам Сережи Лобанова. Так родился проект с тремя авторами: Студия имени Грекова военных художников министерства обороны, Сергей Лобанов и я, Олег Рой.Для того, чтобы сделать презентацию нашего проекта более яркой, мы "оживили" эти картины совместно с Дмитрием Гореловым и Джей Маром. Именно невероятная песня Джей Мара "Патриот" стала музыкальной основой этого видео.Это произвело потрясающий эффект: в Башкирии на презентации к нам подошла девушка и сказала, что узнала героя картины "Семья". Там нарисован боец, который уходит на фронт, его обнимают мама и дочка, как мы думали. Но на самом деле это оказались мама и сестра, которые его провожали. Потом он погиб... Она сказала, что мы дали ей еще один шанс увидеть брата живым, и он из этой картины шагнул в вечность.– "Оживляли" картины с помощью искусственного интеллекта?– Да, мы использовали искусственный интеллект, долго работали над алгоритмами. Получилось, на мой взгляд, уникально и красиво, с огромным уважением и к форме российского солдата, и к визуальным образам, которые создали художники. Низкий поклон каждому, кто приложил к этому руку.– Еще немного поговорим о герое вашей истории. Образ учителя истории у вас возник неслучайно?– Вы знаете, мой первый учитель истории был участником Великой Отечественной войны. Он был без ног. Пожалуй, то, как он нам преподавал, стало основой моей любви к Родине. Он нам все время рассказывал историю через свою призму. Вот он нам говорит: расскажу вам сегодня про Курскую дугу. И рассказывает свою историю, как в окопе его "утюжил" танк. Он всегда говорил "от себя", и эти рассказы потом побуждали меня прийти домой и начать изучать историю усерднее, читать больше.У меня было много встреч с ветеранами, а также внутри Союза писателей и российского книжного союза с Владимиром Ростиславовичем Мединским, который, как вы знаете, уделяет огромное внимание истории, с Сергеем Вадимовичем Степашиным – он только и говорит, что "надо опираться на историю". История, история, история. Это был собирательный образ отца-историка, идущий с моего детства, от моего учителя.– Растет ли сейчас у читателей интерес к патриотической литературе?Понятно, что в Год защитника Отечества, 80-летия Победы о патриотических произведениях много говорят. Не затихнет ли эта тема в следующем году?– Я бы считал это преступлением, если бы мы это допустили. И Владимир Владимирович об этом говорит, и Мединский, и Степашин. Ни в коем случае нельзя запустить эту тему. Этот год, как я понимаю, нам был дан для разбега. А дальше надо увеличивать темп. Год 80-летия Победы, три года СВО, наши победы на линии фронта – это был хороший старт. Теперь надо больше работать над патриотической литературой, над проектами для маленьких детей, связанными с патриотикой, мультфильмами, кино и так далее.– Вы часто бываете в военных госпиталях, "за ленточку" ездите, встречаетесь там с нашими военными. Что они просят почитать? Понятно, что им в определенном смысле не до книжек, но все же...– Есть несколько мифов, которые я не знаю, для чего распространяют – этих людей я иногда слушаю и понимаю, что они никогда не были на линии боевого соприкосновения, никогда не ездили по госпиталям. Они просто говорят общую чушь, которая красиво выглядит. Она начинается примерно так: "вы знаете, нашим пацанам книги о войне не нужны, они воюют". Это неправда! Абсолютнейшая, глупейшая неправда! Пацаны читают, читают много, читают о войне. У них всегда есть место книгам. Там разноименная литература: есть и русская, и зарубежная классика, и какие-то стихи, даже детские книги. Это все присутствует. Но книги о войне тоже всегда есть. Пацаны их перечитывают. Они ищут себя в тех подвигах, сравнивают с собой.Много читают и в госпиталях. Мы с Сергеем Вадимовичем Степашиным не раз занимались вопросом создания в госпиталях стационарных больших библиотек. Пока в целом не получается. Где-то выходит, где-то – нет. Потому что даришь книги пацанам, а они их с собой забирают, не оставляют там. Некоторые ребята лежат не неделями, а месяцами, и книгам уделяют огромное внимание.– Сколько ваших книг вы уже привезли ребятам в зону СВО и в госпитали?– С первых дней специальной военной операции я и моя команда приняли для себя решение: все, что связано с книгами, спектаклями и любой другой деятельностью на тему СВО, мы отдаем за 100 рублей, а назад свои гонорары забираем в виде книг и дополнительных тиражей. На сегодняшний день за три года отдано почти 25 тысяч книг: это детские книги, взрослые, книги по СВО, о любви, детективы. Если не считать тиража в 600 тысяч экземпляров нашего графического романа, то в общем книг по СВО мы завезли туда порядка десяти тысяч.– Президент недавно поручил создать в Москве театр, ориентированный на продвижение современной драматургии патриотической направленности. На ваш взгляд, повлияет ли это на увеличение патриотической тематики в театральных репертуарах других театров?– Знаете, у нас сегодня в стране 700 с лишним театров на госфинансировании.Я бы предложил пойти дальше и сделать регламент для каждого театра, чтобы они были обязаны в год дать одну пьесу на тему патриотизма, СВО, Великой Отечественной войны. Что нам это даст? В конце первого же года такой работы у нас будет 700 с лишним пьес. Мне кажется, что коэффициент полезного действия такой инициативы был бы еще лучше и масштабнее. Главное, это сможет открыть плеяду новых литературных звезд, фронтовых писателей и поэтов! Я много общался и с пацанами "за ленточкой", и с участниками литературных конкурсов, как, например, "Слово". Им есть что сказать, и они должны быть услышаны!Я помню, как в 2022 году мы буквально "пробивали" мой первый роман об СВО. Низкий поклон издательству "Вече" за их поддержку и позицию: вот уже пять моих романов о специальной военной операции я издал с ними. Потом наступила очередь "борьбы" за театральную сцену, когда мы ставили наш первый спектакль "Неотправленные письма". На данный момент артисты коллектива театра Моссовета живут спектакль (я до сих пор не могу сказать слово "играют") на сценах не только Москвы, но и регионов России. Мы постоянно гастролируем. Это был сложный путь – романы, спектакли, радиоспектакли, клипы, многое давалось очень тяжело. Наша общая цель – чтобы путь творцов сегодняшнего дня не был труден и тернист! Сегодня нужны книги, нужны спектакли, фильмы, мультфильмы, графические романы. Нельзя ждать!– Как вы считаете, какова сегодня миссия писателя в России?– Миссия писателя в России – говорить своевременную правду, ту, которая сегодня нужна его стране. У всех правда своя: например, многие уехавшие говорили, что правда, которую надо доносить, в том, что мы не великая страна, что у нас ничего нет, что по дорогам ходят медведи. Это их правда. У меня она другая. Ее я готов доносить людям и делать все возможное, чтобы эта правда была услышана. Мне бы помощи немного и таким, как я. Чуть-чуть.– В чем ваша правда?– Моя правда очень простая: мы – великая страна, великая нация. Мы – многонациональный народ, который не желает никому зла. Мы хотим развивать космос и медицину. Мы не хотим развивать вооружение, но мы вынуждены это делать, потому что вокруг НАТО, Великобритания, США. Мы обязаны. Я думаю, что когда-нибудь и туда придут правильные управленцы, которые будут думать о народе, а не о собственном кошельке и не о том, чтобы весь мир превратить в пепел.– Мы уже говорили о том, что патриотическая литература нужна не только школьникам, но и самым маленьким читателям. Как детям нужно преподносить тему патриотизма?– Я уже несколько лет создаю проект, который называется "Россия – Страна Счастья". В этой стране живут не только герои Великой Отечественной войны и СВО, но и герои наших будней, внутри нашей семьи. Мой дедушка – это герой, мой отец – это герой, моя бабушка, которая в воскресенье готовит для нас оладушки, – это тоже маленький воскресный подвиг. В этом проекте есть азбука семьи. В азбуку Страны Счастья заключены 89 регионов нашей страны – это огромный пласт информации, где нашлось место игровому пространству. Вообще начинали мы с удивительного региона России – Арктики. Так четыре года назад родился уникальный продукт – "Азбука Арктики и Дальнего Востока", потом я сделал азбуки Сибири, Урала, сейчас работаю над масштабной хрестоматией "Ледокол "Россия", которая будет издана в АСТ к 500-летию Северного морского пути!Вот так детям нужно нести патриотизм, который начинается с русских народных сказок, с наших былин, с историй из разных уголков страны. На данный момент сделаны тысячи страниц этого проекта. Здесь есть место для мультипликации, для подросткового и детского кино, для шоу, для музыкальных фестивалей, для парковых зон. Это фундаментально огромный проект для нашей великой страны. Думаете, он тронулся?– Нет?– Нет.– Грустно. Что же нужно, чтобы он тронулся?– Для этого надо было мне набраться смелости. Недавно, когда я был на совещании (заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России – ред.) у Владимира Владимировича Путина, он спросил, у кого есть просьба. И я струсил, не озвучил это. Надо было не спасовать, а ради наших пацанов, которые бесстрашно бросаются под огонь, надо было встать, сказать Владимиру Владимировичу "помогите" и рассказать о проекте. Масштабней продукта, простите за это слово, в моей великой стране нет.– А кроме этого проекта над чем сейчас работаете?– Я продолжаю делать проект, который скоро выйдет, – "Забавные сказки": Забавушка путешествует по нашим старым сказкам и пытается помочь героям пересмотреть исход сказки в более положительном ключе.Я давно для себя решил, что сила – это когда ты делаешь что-то совместно с соратниками и друзьями. Так родилась идея проекта "Три друга – две книги". Одну книгу – "Время героев" я издал с Сергеем Лобановым в издательстве "Эксмо", а теперь вместе с издательством "Вече" делаем большой проект "Выжженный июль" в соавторстве с Героем России Максом Бахаревым. У Макса нет ни рук, ни ног, но его сила духа просто запредельна. В проекте будет сто рассказов Макса – сто эпизодов СВО в его авторской аудиоверсии. Я как редактор перевел ее в текст, но в книге также будет QR-код, чтобы эти рассказы можно было послушать. В нее же мы включили сто плакатов от The File – ребят, которые с первых дней войны выпускают плакаты, висящие в каждом блиндаже.– Раньше вы много писали о любви, о жизни... Не планируете вернуться к этим темам в будущем?– Это правда, за эти три с лишним года я ничего такого не написал. Хотя недавно вышла книга, которую у меня забрали почти четыре года назад, – "Пазлы судьбы". Это откровенный, женский, мистический роман. Я очень соскучился по таким книгам. Всю свою боль я уже высказал, наверное, в романе "Жить, любить, верить", где много писал о любви, о расставаниях, о встречах.Кстати, сейчас есть у меня еще один проект, тоже про любовь, встречи и расставания. Полгода назад я приехал в Вологду и там общался с местными писателями. Сидим, разговариваем. Но чувствую, они немножко напряженные. Я говорю: слушайте, давайте мы это напряжение снимем, скажите мне прямо, что хотите. Они говорят: вот видите, Рой, к нам такие, как вы, приезжают, призывают писать больше, а потом в итоге наша литература никому не нужна, мы не можем прорваться на полки книжных магазинов. И тогда я предложил сделать книжный проект, где каждая глава будет написана отдельным автором. Очень важно, что меня поддержало руководство области, и мы сейчас работаем над проектом!В итоге 12 писателей прошли конкурс, и сейчас в сентябре-октябре мы планируем выпустить книгу под названием "Позывной "Вологда". Это история о девушке, которая пытается вернуть память солдату: по его позывному и по оберегу она отправляется из ростовского госпиталя в Вологду, где находит его мать, его сестру, общается с местными жителями.Каждый автор пишет в своем стиле. Одна женщина, например, мне сказала: "Рой, я же о войне не пишу". Я говорю: "Так и не надо. У вас о чем книги?". "О вере, о вологодском храме". И я предложил главную героиню в поисках правды запустить в храм. Вот так, как на ниточку бусинки, мы все это сделали. Да, это не роман Олега Роя. Но это очень интересная командная работа 12 писателей.– И все-таки, будут ли еще романы о любви?– По романам о любви я очень скучаю, очень хочу написать. Если мы завтра выиграем, я клянусь, я больше не буду писать о войне. Сейчас я это делаю, потому что мне важно доносить эту правду. Но я хочу вернуться к мистической литературе, к литературе о любви, и самое главное, к детским книгам. Я очень хочу писать для детей.

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интервью, россия, олег рой, литература, книги