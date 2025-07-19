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"Укрепили позиции". В Италии забили тревогу из-за действий ЕС против России - РИА Новости, 19.07.2025
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10:35 19.07.2025 (обновлено: 14:54 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/rossiya-2030120876.html
"Укрепили позиции". В Италии забили тревогу из-за действий ЕС против России
"Укрепили позиции". В Италии забили тревогу из-за действий ЕС против России - РИА Новости, 19.07.2025
"Укрепили позиции". В Италии забили тревогу из-за действий ЕС против России
Европейские санкции усиливают положение России, вместо того, чтобы ее ослабить, пишет итальянское издание L’Antidiplomatico. РИА Новости, 19.07.2025
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евросоюз
кайя каллас
москва
в мире
россия
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Европейские санкции усиливают положение России, вместо того, чтобы ее ослабить, пишет итальянское издание L’Antidiplomatico."Санкции, похоже, укрепили позиции Москвы, а не ослабили ее", — говорится в материале.По словам автора статьи, ее экономика продолжает искать альтернативные пути, переориентируя торговлю и логистику, в то время как стратегические европейские сектора страдают.В пятницу глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о согласовании 18-го пакета антироссийских санкций.Москва не раз заявляла, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры против России неэффективны.
https://ria.ru/20250719/tramp-2030109788.html
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евросоюз, кайя каллас, москва, в мире, россия, италия
Евросоюз, Кайя Каллас, Москва, В мире, Россия, Италия
"Укрепили позиции". В Италии забили тревогу из-за действий ЕС против России

L’Antidiplomatico: санкции усиливают позиции Москвы

© AP Photo / Omar HavanaФлаги ЕС в здании Евросоюза в Брюсселе
Флаги ЕС в здании Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаги ЕС в здании Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Европейские санкции усиливают положение России, вместо того, чтобы ее ослабить, пишет итальянское издание L’Antidiplomatico.
"Санкции, похоже, укрепили позиции Москвы, а не ослабили ее", — говорится в материале.
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По словам автора статьи, ее экономика продолжает искать альтернативные пути, переориентируя торговлю и логистику, в то время как стратегические европейские сектора страдают.
В пятницу глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о согласовании 18-го пакета антироссийских санкций.
Москва не раз заявляла, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры против России неэффективны.
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