https://ria.ru/20250719/rossija-2030110018.html

Россия стала пятой в мире по вкладу промышленности в экономику

Россия стала пятой в мире по вкладу промышленности в экономику - РИА Новости, 19.07.2025

Россия стала пятой в мире по вкладу промышленности в экономику

Россия в прошлом году стала пятой среди всех стран мира по вкладу промышленного сектора в экономику, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T09:14:00+03:00

2025-07-19T09:14:00+03:00

2025-07-19T15:15:00+03:00

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Россия в прошлом году стала пятой среди всех стран мира по вкладу промышленного сектора в экономику, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка. Первую позицию в рейтинге занимает Китай, где вклад отрасли в ВВП увеличился почти на два процента в номинальном выражении и составил 6,8 триллиона долларов. Второе место заняли США с ростом на три процента — до 5,1 триллиона. Тройку лидеров замкнула Германия, ставшая одной из немногих крупных экономик, где показатель упал сразу на 2,5% — до 1,2 триллиона долларов. Четвертое место — у Индии, которая нарастила выпуск в производственном секторе на четыре процента — до 957 миллиардов. Российская промышленность показала наибольший рост среди десятки крупнейших экономик: ее вклад в ВВП увеличился сразу на шесть процентов — до 668 миллиардов.Шестое место заняла Великобритания, где показатель вырос до 610 миллиардов, увеличившись на 3,5 процента. Далее расположилась Мексика, чье производство достигло 586 миллиардов. В последних трех странах в десятке вклад промышленности в экономику снизился. Во Франции он уменьшился на два процента (554,9 миллиарда), в Саудовской Аравии — на четыре процента (554,8 миллиарда), в Индонезии — на 0,4 процента (549 миллиардов).В целом промышленность в прошлом году добавила мировой экономике 28,9 триллиона долларов против 28,5 триллиона годом ранее.

https://ria.ru/20241211/kreditovanie-1988532917.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, китай, сша, всемирный банк, в мире