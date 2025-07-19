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Россиянам рассказали, детей какого пола больше родилось в 2025 году
Россиянам рассказали, детей какого пола больше родилось в 2025 году - РИА Новости, 19.07.2025
Россиянам рассказали, детей какого пола больше родилось в 2025 году
Мальчиков в этом году в России родилось больше - их доля составила 51% против 49% девочек, свидетельствуют данные о регистрации детей в РФ в 2025 году, с... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T03:29:00+03:00
2025-07-19T03:29:00+03:00
2025-07-19T03:29:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Мальчиков в этом году в России родилось больше - их доля составила 51% против 49% девочек, свидетельствуют данные о регистрации детей в РФ в 2025 году, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным за этот год, соотношение рождения мальчиков и девочек составило 51% на 49% при общем числе 1 161 411. При этом по статистике за прошлый год доля рождения мальчиков составила 52%, а девочек - 48%.
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россия, общество
Россиянам рассказали, детей какого пола больше родилось в 2025 году
В России в 2025 году родилось больше мальчиков, чем девочек