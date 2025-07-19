https://ria.ru/20250719/rosaviatsiya-2030206468.html
В Жуковском и Домодедово ввели временные ограничения
В Жуковском и Домодедово ввели временные ограничения - РИА Новости, 19.07.2025
В Жуковском и Домодедово ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Жуковский" и "Домодедово", сообщила Росавиация. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T22:28:00+03:00
2025-07-19T22:28:00+03:00
2025-07-19T22:32:00+03:00
жуковский
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Жуковский" и "Домодедово", сообщила Росавиация."Домодедово и Жуковский. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщила Росавиация.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250715/aeroflot-2029314977.html
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жуковский, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Жуковский, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В Жуковском и Домодедово ввели временные ограничения
Росавиация: в Жуковском и Домодедово ввели временные ограничения