https://ria.ru/20250719/rosaviatsiya-2030206468.html

В Жуковском и Домодедово ввели временные ограничения

В Жуковском и Домодедово ввели временные ограничения - РИА Новости, 19.07.2025

В Жуковском и Домодедово ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Жуковский" и "Домодедово", сообщила Росавиация. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T22:28:00+03:00

2025-07-19T22:28:00+03:00

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жуковский

домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Жуковский" и "Домодедово", сообщила Росавиация."Домодедово и Жуковский. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщила Росавиация.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250715/aeroflot-2029314977.html

жуковский

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2025

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жуковский, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия