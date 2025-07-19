https://ria.ru/20250719/rosaviatsiya-2030196947.html

Временные ограничения ввели на аэропорту Ярославля

Временные ограничения ввели на аэропорту Ярославля - РИА Новости, 19.07.2025

Временные ограничения ввели на аэропорту Ярославля

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ярославля, сообщила Росавиация. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T20:46:00+03:00

2025-07-19T20:46:00+03:00

2025-07-19T20:50:00+03:00

ярославль

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ярославля, сообщила Росавиация."Туношна (Ярославль). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250715/aeroflot-2029314977.html

ярославль

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2025

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ярославль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия