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Олег Рой рассказал о работе над проектом "Россия — Страна Счастья" - РИА Новости, 19.07.2025
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10:50 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/roj-2030122206.html
Олег Рой рассказал о работе над проектом "Россия — Страна Счастья"
Олег Рой рассказал о работе над проектом "Россия — Страна Счастья" - РИА Новости, 19.07.2025
Олег Рой рассказал о работе над проектом "Россия — Страна Счастья"
Писатель Олег Рой в интервью РИА Новости рассказал, что работает над проектом для детей "Россия — Страна Счастья", в котором как в игровой, так и в... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T10:50:00+03:00
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россия
арктика
урал
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Писатель Олег Рой в интервью РИА Новости рассказал, что работает над проектом для детей "Россия — Страна Счастья", в котором как в игровой, так и в познавательной форме раскрывается уникальность и многообразие России. "Я уже несколько лет создаю проект, который называется "Россия — Страна Счастья". В этой стране живут не только герои Великой Отечественной войны и СВО, но и герои наших будней, внутри нашей семьи. Мой дедушка — это герой, мой отец — это герой, моя бабушка, которая в воскресенье готовит для нас оладушки — это тоже маленький воскресный подвиг", - сообщил писатель. Он отметил, что в этом проекте есть азбука семьи, а в саму Азбуку Страны Счастья заключены 89 регионов России, представляющий собой огромный пласт информации, где нашлось место игровому пространству. Рой рассказал, что проект начинался с Арктики: четыре года назад родился уникальный продукт – "Азбука Арктики и Дальнего Востока". Позже писатель со своей командой сделал Азбуки Сибири, Урала, а теперь работает над масштабной хрестоматией "Ледокол "Россия", которая будет издана в издательстве "АСТ" к 500-летию Северного морского пути. "Вот так детям нужно нести патриотизм, который начинается с русских народных сказок, с наших былин, с историй из разных уголков страны. На данный момент сделаны тысячи страниц этого проекта. Здесь есть место для мультипликации, для подросткового и детского кино, для шоу, для музыкальных фестивалей, для парковых зон. Это фундаментально огромный проект для нашей великой страны", - заключил Рой.
https://ria.ru/20250718/teatry-2029831086.html
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россия, арктика, урал, олег рой, общество
Россия, Арктика, Урал, Олег Рой, Общество
Олег Рой рассказал о работе над проектом "Россия — Страна Счастья"

Писатель Олег Рой работает над проектом для детей "Россия — Страна Счастья"

© Фото : пресс-служба Great FrameПродюсер и писатель Олег Рой
Продюсер и писатель Олег Рой - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© Фото : пресс-служба Great Frame
Продюсер и писатель Олег Рой. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Писатель Олег Рой в интервью РИА Новости рассказал, что работает над проектом для детей "Россия — Страна Счастья", в котором как в игровой, так и в познавательной форме раскрывается уникальность и многообразие России.
"Я уже несколько лет создаю проект, который называется "Россия — Страна Счастья". В этой стране живут не только герои Великой Отечественной войны и СВО, но и герои наших будней, внутри нашей семьи. Мой дедушка — это герой, мой отец — это герой, моя бабушка, которая в воскресенье готовит для нас оладушки — это тоже маленький воскресный подвиг", - сообщил писатель.
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Он отметил, что в этом проекте есть азбука семьи, а в саму Азбуку Страны Счастья заключены 89 регионов России, представляющий собой огромный пласт информации, где нашлось место игровому пространству. Рой рассказал, что проект начинался с Арктики: четыре года назад родился уникальный продукт – "Азбука Арктики и Дальнего Востока". Позже писатель со своей командой сделал Азбуки Сибири, Урала, а теперь работает над масштабной хрестоматией "Ледокол "Россия", которая будет издана в издательстве "АСТ" к 500-летию Северного морского пути.
"Вот так детям нужно нести патриотизм, который начинается с русских народных сказок, с наших былин, с историй из разных уголков страны. На данный момент сделаны тысячи страниц этого проекта. Здесь есть место для мультипликации, для подросткового и детского кино, для шоу, для музыкальных фестивалей, для парковых зон. Это фундаментально огромный проект для нашей великой страны", - заключил Рой.
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РоссияАрктикаУралОлег РойОбщество
 
 
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