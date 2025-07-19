https://ria.ru/20250719/roj-2030122206.html

Олег Рой рассказал о работе над проектом "Россия — Страна Счастья"

Олег Рой рассказал о работе над проектом "Россия — Страна Счастья" - РИА Новости, 19.07.2025

Олег Рой рассказал о работе над проектом "Россия — Страна Счастья"

Писатель Олег Рой в интервью РИА Новости рассказал, что работает над проектом для детей "Россия — Страна Счастья", в котором как в игровой, так и в... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T10:50:00+03:00

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2025-07-19T10:50:00+03:00

россия

арктика

урал

олег рой

общество

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Писатель Олег Рой в интервью РИА Новости рассказал, что работает над проектом для детей "Россия — Страна Счастья", в котором как в игровой, так и в познавательной форме раскрывается уникальность и многообразие России. "Я уже несколько лет создаю проект, который называется "Россия — Страна Счастья". В этой стране живут не только герои Великой Отечественной войны и СВО, но и герои наших будней, внутри нашей семьи. Мой дедушка — это герой, мой отец — это герой, моя бабушка, которая в воскресенье готовит для нас оладушки — это тоже маленький воскресный подвиг", - сообщил писатель. Он отметил, что в этом проекте есть азбука семьи, а в саму Азбуку Страны Счастья заключены 89 регионов России, представляющий собой огромный пласт информации, где нашлось место игровому пространству. Рой рассказал, что проект начинался с Арктики: четыре года назад родился уникальный продукт – "Азбука Арктики и Дальнего Востока". Позже писатель со своей командой сделал Азбуки Сибири, Урала, а теперь работает над масштабной хрестоматией "Ледокол "Россия", которая будет издана в издательстве "АСТ" к 500-летию Северного морского пути. "Вот так детям нужно нести патриотизм, который начинается с русских народных сказок, с наших былин, с историй из разных уголков страны. На данный момент сделаны тысячи страниц этого проекта. Здесь есть место для мультипликации, для подросткового и детского кино, для шоу, для музыкальных фестивалей, для парковых зон. Это фундаментально огромный проект для нашей великой страны", - заключил Рой.

https://ria.ru/20250718/teatry-2029831086.html

https://ria.ru/20250612/prokhanov-2022482272.html

россия

арктика

урал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, арктика, урал, олег рой, общество