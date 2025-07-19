Рейтинг@Mail.ru
Писатель Рой призвал включить книги о СВО в школьную программу - РИА Новости, 19.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:11 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/roj-2030118409.html
Писатель Рой призвал включить книги о СВО в школьную программу
Писатель Рой призвал включить книги о СВО в школьную программу - РИА Новости, 19.07.2025
Писатель Рой призвал включить книги о СВО в школьную программу
Книги о событиях Великой Отечественной войны и специальной военной операции должны быть в школьной программе и в библиотеках для детей, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T10:11:00+03:00
2025-07-19T10:11:00+03:00
общество
россия
олег рой
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793412727_0:47:3207:1851_1920x0_80_0_0_f77cbb9b32beccea98c2eaabb0ad59aa.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Книги о событиях Великой Отечественной войны и специальной военной операции должны быть в школьной программе и в библиотеках для детей, заявил в интервью РИА Новости член правления Союза писателей России, писатель Олег Рой. "Что касается уроков литературы, то произведения про наших героев как Великой Отечественной Войны, так и героев СВО, должны присутствовать на полках библиотек и, конечно, в школьной программе", - считает писатель. Он также напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина сейчас формируется список литературных произведений патриотической направленности, созданных современными писателями, для внеклассного чтения. "Я счастлив, что две мои книги "Тени Донбасса" и "Сыновья Победы" (выйдет в сентябре этого года) вошли в этот список", - подчеркнул Рой. Помимо этого списка для внеклассного чтения совместно с издательством "Вече" писатель выпустил каталог, в который вошли более 120 романов. По его словам, среди них — регламентированные и рекомендуемые книги, которые уже отсмотрены, выверены и поданы на рассмотрение в Минпросвещения. Многие из них начали даже закупаться для школьных библиотек, отметил Рой. "Мне кажется, необходимо в принципе пересмотреть то, что происходило в нашей стране с патриотической военной литературой последние тридцать лет: ее постепенно по каким-то причинам "вымывали" из дошкольного воспитания, из школьных программ для внеклассного чтения. Эти книги почему-то медленно исчезали", - добавил писатель. Он подчеркнул, что "маленький гражданин" Российской Федерации должен получать представление о военных событиях не через "какие-то американские игрушки или бестселлеры", а через информационную, литературную, кино- и мультипликационную базу, которая сегодня, по мнению писателя, должна быть в России.
https://ria.ru/20250712/shkolniki-2028749996.html
https://ria.ru/20240830/uchebnik-1969528541.html
https://ria.ru/20250718/kadyrov-2030064962.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793412727_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_537f7f7eac9c6c250cd28d16b8e0f6f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, олег рой, владимир путин
Общество, Россия, Олег Рой, Владимир Путин
Писатель Рой призвал включить книги о СВО в школьную программу

Писатель Рой: книги о ВОВ и СВО должны быть в школьной программе

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкРоссийский писатель, сценарист, продюсер, общественный деятель и член правления Ассоциации анимационного кино Олег Рой
Российский писатель, сценарист, продюсер, общественный деятель и член правления Ассоциации анимационного кино Олег Рой - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Российский писатель, сценарист, продюсер, общественный деятель и член правления Ассоциации анимационного кино Олег Рой . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Книги о событиях Великой Отечественной войны и специальной военной операции должны быть в школьной программе и в библиотеках для детей, заявил в интервью РИА Новости член правления Союза писателей России, писатель Олег Рой.
"Что касается уроков литературы, то произведения про наших героев как Великой Отечественной Войны, так и героев СВО, должны присутствовать на полках библиотек и, конечно, в школьной программе", - считает писатель.
Столичные школьники во время поисковой экспедиции в местах боев Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Московские школьники провели поисковую экспедицию в местах боев ВОВ
12 июля, 14:13
Он также напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина сейчас формируется список литературных произведений патриотической направленности, созданных современными писателями, для внеклассного чтения.
"Я счастлив, что две мои книги "Тени Донбасса" и "Сыновья Победы" (выйдет в сентябре этого года) вошли в этот список", - подчеркнул Рой.
Помимо этого списка для внеклассного чтения совместно с издательством "Вече" писатель выпустил каталог, в который вошли более 120 романов. По его словам, среди них — регламентированные и рекомендуемые книги, которые уже отсмотрены, выверены и поданы на рассмотрение в Минпросвещения. Многие из них начали даже закупаться для школьных библиотек, отметил Рой.
Учебники История России и Всеобщая история - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Учебник по истории России могут дополнить событиями СВО
30 августа 2024, 16:06
"Мне кажется, необходимо в принципе пересмотреть то, что происходило в нашей стране с патриотической военной литературой последние тридцать лет: ее постепенно по каким-то причинам "вымывали" из дошкольного воспитания, из школьных программ для внеклассного чтения. Эти книги почему-то медленно исчезали", - добавил писатель.
Он подчеркнул, что "маленький гражданин" Российской Федерации должен получать представление о военных событиях не через "какие-то американские игрушки или бестселлеры", а через информационную, литературную, кино- и мультипликационную базу, которая сегодня, по мнению писателя, должна быть в России.
Работа спецназа Ахмат в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Кадыров показал кадры "фирменной работы" спецназа "Ахмат" в зоне СВО
18 июля, 20:34
 
ОбществоРоссияОлег РойВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала