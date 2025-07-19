https://ria.ru/20250719/roj-2030118409.html

Писатель Рой призвал включить книги о СВО в школьную программу

Писатель Рой призвал включить книги о СВО в школьную программу - РИА Новости, 19.07.2025

Писатель Рой призвал включить книги о СВО в школьную программу

Книги о событиях Великой Отечественной войны и специальной военной операции должны быть в школьной программе и в библиотеках для детей, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T10:11:00+03:00

2025-07-19T10:11:00+03:00

2025-07-19T10:11:00+03:00

общество

россия

олег рой

владимир путин

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Книги о событиях Великой Отечественной войны и специальной военной операции должны быть в школьной программе и в библиотеках для детей, заявил в интервью РИА Новости член правления Союза писателей России, писатель Олег Рой. "Что касается уроков литературы, то произведения про наших героев как Великой Отечественной Войны, так и героев СВО, должны присутствовать на полках библиотек и, конечно, в школьной программе", - считает писатель. Он также напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина сейчас формируется список литературных произведений патриотической направленности, созданных современными писателями, для внеклассного чтения. "Я счастлив, что две мои книги "Тени Донбасса" и "Сыновья Победы" (выйдет в сентябре этого года) вошли в этот список", - подчеркнул Рой. Помимо этого списка для внеклассного чтения совместно с издательством "Вече" писатель выпустил каталог, в который вошли более 120 романов. По его словам, среди них — регламентированные и рекомендуемые книги, которые уже отсмотрены, выверены и поданы на рассмотрение в Минпросвещения. Многие из них начали даже закупаться для школьных библиотек, отметил Рой. "Мне кажется, необходимо в принципе пересмотреть то, что происходило в нашей стране с патриотической военной литературой последние тридцать лет: ее постепенно по каким-то причинам "вымывали" из дошкольного воспитания, из школьных программ для внеклассного чтения. Эти книги почему-то медленно исчезали", - добавил писатель. Он подчеркнул, что "маленький гражданин" Российской Федерации должен получать представление о военных событиях не через "какие-то американские игрушки или бестселлеры", а через информационную, литературную, кино- и мультипликационную базу, которая сегодня, по мнению писателя, должна быть в России.

https://ria.ru/20250712/shkolniki-2028749996.html

https://ria.ru/20240830/uchebnik-1969528541.html

https://ria.ru/20250718/kadyrov-2030064962.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, олег рой, владимир путин