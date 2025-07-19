https://ria.ru/20250719/reaktsiya-2030127357.html

Сотрудник ММК, которого Путин назвал "хитрюгой", рассказал о реакции людей

Сотрудник ММК, которого Путин назвал "хитрюгой", рассказал о реакции людей - РИА Новости, 19.07.2025

Сотрудник ММК, которого Путин назвал "хитрюгой", рассказал о реакции людей

Работник Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Владислав Плеханов, которого президент РФ Владимир Путин назвал "хитрюгой" после вопроса о... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T11:33:00+03:00

2025-07-19T11:33:00+03:00

2025-07-19T11:33:00+03:00

магнитогорск

россия

владимир путин

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ЧЕЛЯБИНСК, 19 июл – РИА Новости. Работник Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Владислав Плеханов, которого президент РФ Владимир Путин назвал "хитрюгой" после вопроса о возможности изменения программы "Молодая семья", рассказал, что незнакомые люди в соцсетях, а также коллеги и родные благодарят его за актуальный вопрос. Путин побывал с рабочей поездкой в Магнитогорске 16 июля. В ходе общения главы государства с работниками ММК один из сотрудников – Плеханов - рассказал, что недавно женился, но они с женой откладывают рождение детей, потому что не подходят под условия льготных программ приобретения жилья. Он спросил у Путина, возможно ли изменить льготную программу "Молодая семья" и выдавать ее молодым семьям авансом. Путин назвал работника предприятия "хитрюгой", 24-летний сотрудник добавил к своему вопросу, что обязательным условием такого предложения должны быть планы семьи завести детей в ближайшие 2-4 года. "Было волнительно задавать вопрос президенту… Реакция людей как всегда различная. Молодые люди в основном благодарят за актуальный для них вопрос, люди более старшего возраста вообще не верят, что я сотрудник ММК", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что отклики на свой вопрос он получил в своих соцсетях, а также лично от коллег и родных. Плеханов пояснил, что, задавая вопрос президенту, он имел ввиду ввести льготные проценты по ипотеке молодым семьям, еще не имеющим детей.

https://ria.ru/20250719/rabotnik-2030103157.html

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Путина спросили о льготной ипотеке Путина спросили о льготной ипотеке 2025-07-19T11:33 true PT1M18S

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магнитогорск, россия, владимир путин