https://ria.ru/20250719/pvo-2030170226.html

В Калужской области ПВО уничтожила два украинских беспилотника

В Калужской области ПВО уничтожила два украинских беспилотника - РИА Новости, 19.07.2025

В Калужской области ПВО уничтожила два украинских беспилотника

Силы ПВО уничтожили два беспилотника в Калужской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T17:18:00+03:00

2025-07-19T17:18:00+03:00

2025-07-19T17:18:00+03:00

безопасность

калужская область

владислав шапша

россия

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили два беспилотника в Калужской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. "Силами ПВО на территории региона уничтожены два БПЛА. Один БПЛА уничтожен на территории Сухиничского района и один БПЛА на территории Бабынинского района... По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал он в своем Telegram-канале. Отмечается, что на местах работают оперативные группы.

https://ria.ru/20250719/vsu-2030093992.html

калужская область

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безопасность, калужская область, владислав шапша, россия