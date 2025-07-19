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В Калужской области ПВО уничтожила два украинских беспилотника
В Калужской области ПВО уничтожила два украинских беспилотника - РИА Новости, 19.07.2025
В Калужской области ПВО уничтожила два украинских беспилотника
Силы ПВО уничтожили два беспилотника в Калужской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T17:18:00+03:00
2025-07-19T17:18:00+03:00
2025-07-19T17:18:00+03:00
безопасность
калужская область
владислав шапша
россия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили два беспилотника в Калужской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. "Силами ПВО на территории региона уничтожены два БПЛА. Один БПЛА уничтожен на территории Сухиничского района и один БПЛА на территории Бабынинского района... По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал он в своем Telegram-канале. Отмечается, что на местах работают оперативные группы.
https://ria.ru/20250719/vsu-2030093992.html
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безопасность, калужская область, владислав шапша, россия
Безопасность, Калужская область, Владислав Шапша, Россия
В Калужской области ПВО уничтожила два украинских беспилотника
Шапша: в Калужской области ПВО уничтожила два БПЛА, пострадавших нет