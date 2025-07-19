https://ria.ru/20250719/pushkov-2030083741.html

Пушков считает, что власти Румынии несамостоятельные и вторичные

Пушков считает, что власти Румынии несамостоятельные и вторичные - РИА Новости, 19.07.2025

Пушков считает, что власти Румынии несамостоятельные и вторичные

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что власти Румынии несамостоятельные и вторичные. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T00:06:00+03:00

2025-07-19T00:06:00+03:00

2025-07-19T00:07:00+03:00

румыния

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что власти Румынии несамостоятельные и вторичные. Директор национальной разведки США Тулси Габбард в пятницу обнародовала "неопровержимые доказательства" того, что обвинения о якобы вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года были сфабрикованы администрацией Барака Обамы, тогда еще действующего президента Соединенных Штатов, уже после победы Дональда Трампа на выборах. В ноябре прошлого года румынские власти отменили результаты президентских выборов, ссылаясь на возможное внешнее вмешательство со стороны России. Решение вызвало критику со стороны оппозиции и части международного сообщества. Во вторник представитель Высшего совета национальной обороны Румынии заявил об отсутствии доказательств вмешательства России в президентские выборы 2024 года. "Заявление Тулси Габбард об отсутствии каких либо доказательств о вмешательстве России в выборы в США должны изучить в Бухаресте. Оно прямо касается бездарных доводов Высшего совета национальной безопасности Румынии, в котором выразили уверенность во "вмешательстве" России в румынские выборы "по аналогии" с другими странами. То есть доказательств у них ноль, вот и придумали "аналогию": мол, "по аналогии" вмешательство, типа, было. Власти Румынии - несамостоятельные и вторичные - всегда повторяли зады западной пропаганды. Вот и сейчас повторяют", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Также он задается вопросом, на кого теперь ссылаться "несчастному" Высшему совету. "В США вмешательства не было, это признано уже официально", - подчеркнул сенатор. Президентские выборы в Румынии, состоявшиеся 24 ноября 2024 года, были аннулированы Конституционным судом 6 декабря из-за серьезных нарушений, подтвержденных рассекреченными документами Высшего совета национальной обороны. Лидером первого тура тогда стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов. Второе место заняла прозападный политик Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Отмена выборов привела к протестам в январе 2025 года, когда сторонники Джеорджеску требовали признания его победы. В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал европейские страны, упомянув ситуацию в Румынии как пример кризиса демократических институтов. В мае в Румынии прошли новые президентские выборы, победу на них одержал прозападный политик, мэр Бухареста Никушор Дан.

https://ria.ru/20250718/rumyniya-2029992727.html

https://ria.ru/20250716/pridnestrove-2029499965.html

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румыния, сша, россия, алексей пушков, тулси габбард, барак обама, нато