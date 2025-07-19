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Анохин заявил о популярности регпрограммы у бойцов СВО, не окончивших вуз - РИА Новости, 19.07.2025
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Смоленская область
 
16:37 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/programma-2030164751.html
Анохин заявил о популярности регпрограммы у бойцов СВО, не окончивших вуз
Анохин заявил о популярности регпрограммы у бойцов СВО, не окончивших вуз - РИА Новости, 19.07.2025
Анохин заявил о популярности регпрограммы у бойцов СВО, не окончивших вуз
На сегодняшний день свыше 60 заявок от бойцов без высшего образования подано для участия в дополнительном направлении региональной программы "Герои СВОего... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T16:37:00+03:00
2025-07-19T16:37:00+03:00
смоленская область
общество
смоленская область
василий анохин
дмитрий ковалев
россия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. На сегодняшний день свыше 60 заявок от бойцов без высшего образования подано для участия в дополнительном направлении региональной программы "Герои СВОего времени. Смоленск", сообщил губернатор области Василий Анохин. "Программа "Герои СВОего времени. Смоленск" помогает ветеранам СВО найти свое дело в мирной жизни. Все больше участников привлекает дополнительное направление проекта для защитников без высшего образования", — написал Анохин в своем телеграм-канале. И добавил, что изначально программа, которую Смоленская область реализует по поручению президента России, была нацелена на подготовку управленцев из числа участников СВО, имеющих высшее образование. Но было получено много запросов от бойцов, желающих присоединиться к проекту и без дипломов вузов. Поэтому запустили новое направление, чтобы помочь им с трудоустройством, обучением или открытием бизнеса. "Один из участников этого направления – Дмитрий Ковалев. Он служил заместителем командира штурмовой роты добровольческого батальона в зоне СВО. Дмитрий с честью исполнял свой долг, защищая Родину на херсонском направлении. Теперь желает продолжить служить своей стране, но уже на гражданке. Ветеран СВО осваивает профессию специалиста по охране труда. После обучения он будет работать в Смоленской районной больнице. Новая профессия позволит ему и дальше защищать, но уже сотрудников гражданского объекта", — рассказал Анохин. По словам губернатора, на данный момент на участие в программе подано более 60 заявок от бойцов без высшего образования. Чтобы присоединиться к программе, нужно заполнить анкету на сайте проекта.
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общество, смоленская область, василий анохин, дмитрий ковалев, россия
Смоленская область, Общество, Смоленская область, Василий Анохин, Дмитрий Ковалев, Россия
Анохин заявил о популярности регпрограммы у бойцов СВО, не окончивших вуз

Анохин рассказал о важности регпрограммы для бойцов СВО без высшего образования

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкВетераны СВО
Ветераны СВО - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Виталий Невар
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Ветераны СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. На сегодняшний день свыше 60 заявок от бойцов без высшего образования подано для участия в дополнительном направлении региональной программы "Герои СВОего времени. Смоленск", сообщил губернатор области Василий Анохин.
«
"Программа "Герои СВОего времени. Смоленск" помогает ветеранам СВО найти свое дело в мирной жизни. Все больше участников привлекает дополнительное направление проекта для защитников без высшего образования", — написал Анохин в своем телеграм-канале.
И добавил, что изначально программа, которую Смоленская область реализует по поручению президента России, была нацелена на подготовку управленцев из числа участников СВО, имеющих высшее образование. Но было получено много запросов от бойцов, желающих присоединиться к проекту и без дипломов вузов. Поэтому запустили новое направление, чтобы помочь им с трудоустройством, обучением или открытием бизнеса.
"Один из участников этого направления – Дмитрий Ковалев. Он служил заместителем командира штурмовой роты добровольческого батальона в зоне СВО. Дмитрий с честью исполнял свой долг, защищая Родину на херсонском направлении. Теперь желает продолжить служить своей стране, но уже на гражданке. Ветеран СВО осваивает профессию специалиста по охране труда. После обучения он будет работать в Смоленской районной больнице. Новая профессия позволит ему и дальше защищать, но уже сотрудников гражданского объекта", — рассказал Анохин.
По словам губернатора, на данный момент на участие в программе подано более 60 заявок от бойцов без высшего образования. Чтобы присоединиться к программе, нужно заполнить анкету на сайте проекта.
 
Смоленская областьОбществоСмоленская областьВасилий АнохинДмитрий КовалевРоссия
 
 
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