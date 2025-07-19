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"Праздник огурца" в Суздале посетило рекордное число гостей - РИА Новости, 19.07.2025
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20:01 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/prazdnik-2030192313.html
"Праздник огурца" в Суздале посетило рекордное число гостей
"Праздник огурца" в Суздале посетило рекордное число гостей - РИА Новости, 19.07.2025
"Праздник огурца" в Суздале посетило рекордное число гостей
"Праздник огурца" в Суздале Владимирской области в этом году посетило рекордное число гостей, из-за чего организаторам пришлось временно ограничивать продажу... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T20:01:00+03:00
2025-07-19T20:01:00+03:00
суздаль
владимирская область
владимиро-суздальский музей-заповедник
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РЯЗАНЬ, 19 июл - РИА Новости. "Праздник огурца" в Суздале Владимирской области в этом году посетило рекордное число гостей, из-за чего организаторам пришлось временно ограничивать продажу новых билетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Информация о временной приостановке продажи билетов появилась в Telegram-канале музея-заповедника в 15.20 мск. "Из-за рекордного количества гостей нам пришлось временно ограничить продажу новых билетов на Праздник огурца в Суздале. С 17.00 (совпадает с мск) продажи билетов открыты. Любой желающий может стать гостем мероприятия", - сообщили в пресс-службе. По оценкам организаторов, праздник посетило более 35 тысяч человек, что "является абсолютным рекордом" за все время его проведения. Впервые "День огурца" горожане отметили в Суздале в 2001 году по инициативе сотрудников Владимиро-Суздальского музея-заповедника. С тех пор "зеленый фестиваль" проводится ежегодно каждую вторую либо третью субботу июля. В 2025 году этот день приходится на 19 июля, в период активного сбора урожая.
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суздаль, владимирская область, владимиро-суздальский музей-заповедник
Суздаль, Владимирская область, Владимиро-Суздальский музей-заповедник
"Праздник огурца" в Суздале посетило рекордное число гостей

"Праздник огурца" во Владимирской области посетило рекордное количество гостей

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПраздник Огурца в Суздале
Праздник Огурца в Суздале - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Праздник Огурца в Суздале. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 19 июл - РИА Новости. "Праздник огурца" в Суздале Владимирской области в этом году посетило рекордное число гостей, из-за чего организаторам пришлось временно ограничивать продажу новых билетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Владимиро-Суздальского музея-заповедника.
Информация о временной приостановке продажи билетов появилась в Telegram-канале музея-заповедника в 15.20 мск.
«
"Из-за рекордного количества гостей нам пришлось временно ограничить продажу новых билетов на Праздник огурца в Суздале. С 17.00 (совпадает с мск) продажи билетов открыты. Любой желающий может стать гостем мероприятия", - сообщили в пресс-службе.
По оценкам организаторов, праздник посетило более 35 тысяч человек, что "является абсолютным рекордом" за все время его проведения.
Впервые "День огурца" горожане отметили в Суздале в 2001 году по инициативе сотрудников Владимиро-Суздальского музея-заповедника. С тех пор "зеленый фестиваль" проводится ежегодно каждую вторую либо третью субботу июля. В 2025 году этот день приходится на 19 июля, в период активного сбора урожая.
День огурца - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
День огурца в 2025 году: какого числа, где проходит, программа праздника
10 июля, 16:48
 
СуздальВладимирская областьВладимиро-Суздальский музей-заповедник
 
 
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