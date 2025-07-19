https://ria.ru/20250719/prazdnik-2030192313.html

"Праздник огурца" в Суздале посетило рекордное число гостей

"Праздник огурца" в Суздале посетило рекордное число гостей - РИА Новости, 19.07.2025

"Праздник огурца" в Суздале посетило рекордное число гостей

"Праздник огурца" в Суздале Владимирской области в этом году посетило рекордное число гостей, из-за чего организаторам пришлось временно ограничивать продажу... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T20:01:00+03:00

2025-07-19T20:01:00+03:00

2025-07-19T20:01:00+03:00

суздаль

владимирская область

владимиро-суздальский музей-заповедник

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РЯЗАНЬ, 19 июл - РИА Новости. "Праздник огурца" в Суздале Владимирской области в этом году посетило рекордное число гостей, из-за чего организаторам пришлось временно ограничивать продажу новых билетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Информация о временной приостановке продажи билетов появилась в Telegram-канале музея-заповедника в 15.20 мск. "Из-за рекордного количества гостей нам пришлось временно ограничить продажу новых билетов на Праздник огурца в Суздале. С 17.00 (совпадает с мск) продажи билетов открыты. Любой желающий может стать гостем мероприятия", - сообщили в пресс-службе. По оценкам организаторов, праздник посетило более 35 тысяч человек, что "является абсолютным рекордом" за все время его проведения. Впервые "День огурца" горожане отметили в Суздале в 2001 году по инициативе сотрудников Владимиро-Суздальского музея-заповедника. С тех пор "зеленый фестиваль" проводится ежегодно каждую вторую либо третью субботу июля. В 2025 году этот день приходится на 19 июля, в период активного сбора урожая.

https://ria.ru/20250710/den-ogurca-2028398096.html

суздаль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

суздаль, владимирская область, владимиро-суздальский музей-заповедник