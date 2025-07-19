https://ria.ru/20250719/pozhar-2030166392.html

В Крыму локализовали крупный природный пожар

В Крыму локализовали крупный природный пожар - РИА Новости, 19.07.2025

В Крыму локализовали крупный природный пожар

Крупный природный пожар вдоль дороги Симферополь-Евпатория на западе Крыма локализовали на площади 40 гектаров, сообщает пресс-служба крымского главного... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T16:49:00+03:00

2025-07-19T16:49:00+03:00

2025-07-19T16:54:00+03:00

происшествия

россия

республика крым

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Крупный природный пожар вдоль дороги Симферополь-Евпатория на западе Крыма локализовали на площади 40 гектаров, сообщает пресс-служба крымского главного управления МЧС РФ. Ранее Telegram-канал МЧС РФ сообщал, что пожар вспыхнул на 40 гектарах. Горит сухостой. Из-за сильного задымления движение на участке автодороги ограничили. Спасатели уточнили, что пожар возник на территории Симферопольского района. "Силы и средства МЧС России локализовали пожар на 40 гетарах в Симферопольском районе", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. В свою очередь, в пресс- службе МВД Крыма сообщили, что перекрытое ранее из-за задымления движение на трассе Симферополь-Евпатория восстановлено.

https://ria.ru/20250718/mchs-2030010383.html

россия

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происшествия, россия, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)