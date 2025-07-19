https://ria.ru/20250719/posolstvo-2030114633.html
Посольство Мальты в России практически не выдает туристические визы
Посольство Мальты в России практически не выдает туристические визы - РИА Новости, 19.07.2025
Посольство Мальты в России практически не выдает туристические визы
Посольство Мальты в Москве, по имеющейся информации, почти полностью прекратило выдавать туристические визы россиянам, рассказал в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T09:48:00+03:00
2025-07-19T09:48:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Посольство Мальты в Москве, по имеющейся информации, почти полностью прекратило выдавать туристические визы россиянам, рассказал в интервью РИА Новости посол России в островном государстве Андрей Лопухов. В разговоре с агентством он отметил, что у российских туристов по-прежнему сохраняется интерес к Мальте благодаря ее климату, природе и истории. "Однако ограничения ЕС, в том числе закрытие воздушного пространства и фактическая блокировка выдачи виз, существенно затруднили поездки. Мальтийское посольство в Москве, насколько нам известно, практически прекратило выдачу туристических виз", - сказал дипломат. Мальтийцы тоже продолжают интересоваться поездками в Россию, но также сталкиваются с логистическими затруднениями, добавил дипломат. "Однако мы по-прежнему, пусть и в меньших объемах, выдаем визы тем, кто едет к родственникам, участвует в культурных проектах или просто хочет познакомиться с нашей страной лично - не по газетным заголовкам, а по живым впечатлениям. Россия для многих мальтийцев остается загадочной и интересной страной, и мы рады, что это взаимное любопытство к культурам не исчезает даже в сложной политической обстановке", - подчеркнул он. В субботу, 19 июля, отмечается 58-летие установления дипломатических отношений между Россией и Мальтой.
https://ria.ru/20250719/malta-2030107227.html
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россия, мальта, москва, евросоюз, в мире
Россия, Мальта, Москва, Евросоюз, В мире
Посольство Мальты в России практически не выдает туристические визы
Посольство Мальты в России практически прекратило выдавать туристические визы