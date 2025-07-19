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Посол рассказал о попытках провокаций у посольства России на Мальте - РИА Новости, 19.07.2025
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09:17 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/posol-2030110877.html
Посол рассказал о попытках провокаций у посольства России на Мальте
Посол рассказал о попытках провокаций у посольства России на Мальте - РИА Новости, 19.07.2025
Посол рассказал о попытках провокаций у посольства России на Мальте
Попытки организовать у посольства России на Мальте антироссийские акции наблюдались вскоре после начала СВО, но мальтийские власти быстро на них отреагировали,... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T09:17:00+03:00
2025-07-19T09:17:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Попытки организовать у посольства России на Мальте антироссийские акции наблюдались вскоре после начала СВО, но мальтийские власти быстро на них отреагировали, и такие инциденты больше не повторялись, рассказал в интервью РИА Новости посол России в островном государстве Андрей Лопухов. "Вскоре после начала специальной военной операции были попытки организовать у стен посольства акции с антироссийскими и русофобскими лозунгами. Но реакция со стороны мальтийских властей была быстрой и четкой: на государственном уровне было заявлено, что в стране недопустимо разжигание никакой розни, тем более на основе национальной принадлежности. С тех пор подобных провокаций мы не наблюдали", - сказал агентству дипломат. По его оценке, сохранение спокойной обстановки - это заслуга и мальтийского общества, всегда отличавшегося миролюбием. "Надеемся, что так будет и впредь", - добавил собеседник агентства. В субботу, 19 июля, отмечается 58-летие установления дипломатических отношений между Россией и Мальтой.
https://ria.ru/20250719/malta-2030105725.html
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в мире, россия, мальта
В мире, Россия, Мальта
Посол рассказал о попытках провокаций у посольства России на Мальте

Лопухов: после начала СВО были попытки провокаций у посольства России на Мальте

CC BY-SA 2.0 / dr_zoidberg / VallettaСтолица Мальты Валлетта
Столица Мальты Валлетта - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
CC BY-SA 2.0 / dr_zoidberg / Valletta
Столица Мальты Валлетта. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Попытки организовать у посольства России на Мальте антироссийские акции наблюдались вскоре после начала СВО, но мальтийские власти быстро на них отреагировали, и такие инциденты больше не повторялись, рассказал в интервью РИА Новости посол России в островном государстве Андрей Лопухов.
"Вскоре после начала специальной военной операции были попытки организовать у стен посольства акции с антироссийскими и русофобскими лозунгами. Но реакция со стороны мальтийских властей была быстрой и четкой: на государственном уровне было заявлено, что в стране недопустимо разжигание никакой розни, тем более на основе национальной принадлежности. С тех пор подобных провокаций мы не наблюдали", - сказал агентству дипломат.
По его оценке, сохранение спокойной обстановки - это заслуга и мальтийского общества, всегда отличавшегося миролюбием.
"Надеемся, что так будет и впредь", - добавил собеседник агентства.
В субботу, 19 июля, отмечается 58-летие установления дипломатических отношений между Россией и Мальтой.
Столица Мальты Валетта - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
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