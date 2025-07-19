В Польше назначили дату инаугурации нового президента
Церемония приведения к присяге Навроцкого официально назначена на 6 августа
© AP Photo / Czarek SokolowskiИзбранный президент Польши Кароль Навроцкий
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Избранный президент Польши Кароль Навроцкий. Архивное фото
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ВАРШАВА, 19 июл – РИА Новости. Церемония приведения к присяге избранного президента Польши Кароля Навроцкого официально назначена на 6 августа.
В субботу в издании Monitor Polski было опубликовано постановление спикера сейма Шимона Холовни о созыве Национального собрания для принесения присяги Навроцким на 10.00 (11.00 мск) 6 августа. Это означает, что новый президент вступит в должность в среду 6 августа.
Monitor Polski используется для официального обнародования внутренних правовых актов, издаваемых высшими органами государственной власти.
По данным государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре президентских выборов, который состоялся 1 июня, представитель оппозиции Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковским, получившим 49,11%.
После проведения голосования в Польше вспыхнул скандал из-за нарушений при подсчете голосов во втором туре. Примерами таких нарушений стали случаи в избиркомах в Кракове и Минске-Мазовецком, где кандидатов перепутали и присвоили им неправильные голоса. СМИ также сообщают о других случаях нарушений в избирательных комиссиях.
Верховный суд, рассмотрев тысячи избирательных протестов, утвердил результаты выборов.