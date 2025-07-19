https://ria.ru/20250719/polsha-2030209470.html

В Польше назначили дату инаугурации нового президента

В Польше назначили дату инаугурации нового президента - РИА Новости, 19.07.2025

В Польше назначили дату инаугурации нового президента

Церемония приведения к присяге избранного президента Польши Кароля Навроцкого официально назначена на 6 августа. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T23:05:00+03:00

2025-07-19T23:05:00+03:00

2025-07-19T23:05:00+03:00

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ВАРШАВА, 19 июл – РИА Новости. Церемония приведения к присяге избранного президента Польши Кароля Навроцкого официально назначена на 6 августа. В субботу в издании Monitor Polski было опубликовано постановление спикера сейма Шимона Холовни о созыве Национального собрания для принесения присяги Навроцким на 10.00 (11.00 мск) 6 августа. Это означает, что новый президент вступит в должность в среду 6 августа. Monitor Polski используется для официального обнародования внутренних правовых актов, издаваемых высшими органами государственной власти. По данным государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре президентских выборов, который состоялся 1 июня, представитель оппозиции Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковским, получившим 49,11%. После проведения голосования в Польше вспыхнул скандал из-за нарушений при подсчете голосов во втором туре. Примерами таких нарушений стали случаи в избиркомах в Кракове и Минске-Мазовецком, где кандидатов перепутали и присвоили им неправильные голоса. СМИ также сообщают о других случаях нарушений в избирательных комиссиях. Верховный суд, рассмотрев тысячи избирательных протестов, утвердил результаты выборов.

https://ria.ru/20250718/polsha-2030018710.html

https://ria.ru/20250701/navrotskij-2026469686.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша, краков, кароль навроцкий, рафал тшасковски