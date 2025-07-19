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В Польше проверяют сбой в координации воздушного движения - РИА Новости, 19.07.2025
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13:49 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/polsha-2030142182.html
В Польше проверяют сбой в координации воздушного движения
В Польше проверяют сбой в координации воздушного движения - РИА Новости, 19.07.2025
В Польше проверяют сбой в координации воздушного движения
Польские службы проверяют сбой в работе системы координации воздушного движения на предмет возможной диверсии, сообщил в субботу пресс-секретарь МВД Яцек... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T13:49:00+03:00
2025-07-19T13:49:00+03:00
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ВАРШАВА, 19 июл - РИА Новости. Польские службы проверяют сбой в работе системы координации воздушного движения на предмет возможной диверсии, сообщил в субботу пресс-секретарь МВД Яцек Добжиньский. "В связи со сбоем в работе системы управления воздушным движением, используемой Польским агентством аэронавигационного обслуживания, сообщаю, что министр-координатор специальных служб Томаш Семоняк незамедлительно принял соответствующие меры после получения сообщения о сбое. Сотрудники Агентства внутренней безопасности собирают информацию по данному вопросу, анализируют ее и проверяют на предмет возможной диверсии", - написал он в социальной сети Х*, рекомендовав сохранять спокойствие. "Предостерегаю от дезинформации и фейковых новостей", - добавил Добжиньский. Сбой в работе информационных систем Польского агентства аэронавигационного обслуживания произошел по всей Польше. В настоящее время невозможно осуществлять взлетные операции. Посадка осуществляется в соответствии с установленными процедурами.* Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
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в мире, польша, томаш семоняк
В мире, Польша, Томаш Семоняк
В Польше проверяют сбой в координации воздушного движения

МВД Польши проверяет сбой координации воздушного движения на предмет диверсии

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАвиадиспетчер
Авиадиспетчер - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВАРШАВА, 19 июл - РИА Новости. Польские службы проверяют сбой в работе системы координации воздушного движения на предмет возможной диверсии, сообщил в субботу пресс-секретарь МВД Яцек Добжиньский.
"В связи со сбоем в работе системы управления воздушным движением, используемой Польским агентством аэронавигационного обслуживания, сообщаю, что министр-координатор специальных служб Томаш Семоняк незамедлительно принял соответствующие меры после получения сообщения о сбое. Сотрудники Агентства внутренней безопасности собирают информацию по данному вопросу, анализируют ее и проверяют на предмет возможной диверсии", - написал он в социальной сети Х*, рекомендовав сохранять спокойствие.
"Предостерегаю от дезинформации и фейковых новостей", - добавил Добжиньский.
Сбой в работе информационных систем Польского агентства аэронавигационного обслуживания произошел по всей Польше. В настоящее время невозможно осуществлять взлетные операции. Посадка осуществляется в соответствии с установленными процедурами.
* Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
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