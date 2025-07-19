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Польша подняла в небо истребители якобы из-за активности авиации России - РИА Новости, 19.07.2025
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10:13 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/polsha-2030118838.html
Польша подняла в небо истребители якобы из-за активности авиации России
Польша подняла в небо истребители якобы из-за активности авиации России - РИА Новости, 19.07.2025
Польша подняла в небо истребители якобы из-за активности авиации России
Польские военные подняли в небо истребители якобы из-за активности российской авиации, сообщает в субботу оперативное командование родов Вооруженных сил Польши. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T10:13:00+03:00
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ВАРШАВА, 19 июл - РИА Новости. Польские военные подняли в небо истребители якобы из-за активности российской авиации, сообщает в субботу оперативное командование родов Вооруженных сил Польши. Как написало командование в социальной сети Х*, в соответствии с действующими процедурами оперативный командующий принял решение о том, чтобы привести в действие "все имеющиеся в его распоряжении силы и средства". Через четыре часа командование информировало, что действия военной авиации в польском воздушном пространстве были остановлены в связи со "снижением уровня угрозы ракетных ударов". "Войско Польское постоянно следит за ситуацией на территории Украины и находится в постоянной готовности обеспечить безопасность польского воздушного пространства", - заявило командование, поблагодарив за сотрудничество НАТО. В прошлый раз польские военные поднимали в воздух истребители по той же причине 12 июля. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.*СМИ, выполняющее функции иноагента в России
https://ria.ru/20250718/sikorskiy-2030065130.html
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в мире, россия, польша, москва, такер карлсон, владимир путин, нато
В мире, Россия, Польша, Москва, Такер Карлсон, Владимир Путин, НАТО
Польша подняла в небо истребители якобы из-за активности авиации России

Польские военные подняли в небо истребители якобы из-за активности авиации РФ

© РИА Новости / Евгений БиятовИстребитель МиГ-31
Истребитель МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Истребитель МиГ-31. Архивное фото
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ВАРШАВА, 19 июл - РИА Новости. Польские военные подняли в небо истребители якобы из-за активности российской авиации, сообщает в субботу оперативное командование родов Вооруженных сил Польши.
Как написало командование в социальной сети Х*, в соответствии с действующими процедурами оперативный командующий принял решение о том, чтобы привести в действие "все имеющиеся в его распоряжении силы и средства".
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Через четыре часа командование информировало, что действия военной авиации в польском воздушном пространстве были остановлены в связи со "снижением уровня угрозы ракетных ударов".
"Войско Польское постоянно следит за ситуацией на территории Украины и находится в постоянной готовности обеспечить безопасность польского воздушного пространства", - заявило командование, поблагодарив за сотрудничество НАТО.
В прошлый раз польские военные поднимали в воздух истребители по той же причине 12 июля.
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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