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"Колоссальный шок": украинцы внезапно столкнулись с новой проблемой - РИА Новости, 19.07.2025
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02:44 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/polsha-2030091853.html
"Колоссальный шок": украинцы внезапно столкнулись с новой проблемой
"Колоссальный шок": украинцы внезапно столкнулись с новой проблемой - РИА Новости, 19.07.2025
"Колоссальный шок": украинцы внезапно столкнулись с новой проблемой
Украинские беженцы шокированы ухудшившимся отношением со стороны жителей Польши, пишет французская газета Le Figaro. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T02:44:00+03:00
2025-07-19T02:44:00+03:00
в мире
польша
германия
варшава
кароль навроцкий
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Украинские беженцы шокированы ухудшившимся отношением со стороны жителей Польши, пишет французская газета Le Figaro."Для беженцев, приехавших в (Польшу. — Прим. Ред.) в 2022 году, шок будет колоссальным", — заявил в беседе с изданием представитель "Украинского дома" в Варшаве Александр Пестриков.По данным опроса, в этом году Польша, принявшая почти миллион беженцев, столкнулась с проблемой интеграции: 38% поляков заявляют, что им не нравятся украинцы, и только 30% относятся к ним положительно."(Произошло. — Прим. Ред.) снижение на 10 пунктов по сравнению с предыдущим годом и на 21 пункт по сравнению с 2023 годом", — отмечает издание.При этом каждый третий украинский беженец утверждает, что когда-либо сталкивался с отношением превосходства со стороны поляков. В более общем плане ужесточение политического дискурса по вопросу миграции вызывает опасения у местной украинской общины, опасающейся депортации после прихода к власти избранного президента Кароля Навроцкого.Девятого июня польское МВД опубликовало совместное обращение министров внутренних дел Польши и Германии на официальном сайте по итогам встречи глав ведомств двух стран в Варшаве. Министры внутренних дел Польши и Германии Томаш Семоняк и Александр Добриндт выступили за расширение усилий по выводу украинских беженцев из систем социальной поддержки.Как напомнило ведомство, Польша и Германия являются странами, где находится наибольшее количество военных беженцев, в том числе находящихся под временной защитой. В Польше проживают до полутора миллионов граждан Украины.В Польше сейчас проживают до полутора миллионов граждан Украины.
https://ria.ru/20250719/ukraina-2030090395.html
https://ria.ru/20250711/polsha-2028482083.html
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в мире, польша, германия, варшава, кароль навроцкий, томаш семоняк, александр добриндт
В мире, Польша, Германия, Варшава, Кароль Навроцкий, Томаш Семоняк, Александр Добриндт
"Колоссальный шок": украинцы внезапно столкнулись с новой проблемой

Figaro: в Польше усилилось негативное отношение к беженцам с Украины

© AP Photo / Gregory BullУкраинские беженцы
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© AP Photo / Gregory Bull
Украинские беженцы. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Украинские беженцы шокированы ухудшившимся отношением со стороны жителей Польши, пишет французская газета Le Figaro.
"Для беженцев, приехавших в (Польшу. — Прим. Ред.) в 2022 году, шок будет колоссальным", — заявил в беседе с изданием представитель "Украинского дома" в Варшаве Александр Пестриков.
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По данным опроса, в этом году Польша, принявшая почти миллион беженцев, столкнулась с проблемой интеграции: 38% поляков заявляют, что им не нравятся украинцы, и только 30% относятся к ним положительно.
"(Произошло. — Прим. Ред.) снижение на 10 пунктов по сравнению с предыдущим годом и на 21 пункт по сравнению с 2023 годом", — отмечает издание.
При этом каждый третий украинский беженец утверждает, что когда-либо сталкивался с отношением превосходства со стороны поляков. В более общем плане ужесточение политического дискурса по вопросу миграции вызывает опасения у местной украинской общины, опасающейся депортации после прихода к власти избранного президента Кароля Навроцкого.
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Девятого июня польское МВД опубликовало совместное обращение министров внутренних дел Польши и Германии на официальном сайте по итогам встречи глав ведомств двух стран в Варшаве. Министры внутренних дел Польши и Германии Томаш Семоняк и Александр Добриндт выступили за расширение усилий по выводу украинских беженцев из систем социальной поддержки.
Как напомнило ведомство, Польша и Германия являются странами, где находится наибольшее количество военных беженцев, в том числе находящихся под временной защитой. В Польше проживают до полутора миллионов граждан Украины.
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