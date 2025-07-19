https://ria.ru/20250719/polsha-2030091853.html

"Колоссальный шок": украинцы внезапно столкнулись с новой проблемой

"Колоссальный шок": украинцы внезапно столкнулись с новой проблемой - РИА Новости, 19.07.2025

"Колоссальный шок": украинцы внезапно столкнулись с новой проблемой

Украинские беженцы шокированы ухудшившимся отношением со стороны жителей Польши, пишет французская газета Le Figaro. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T02:44:00+03:00

2025-07-19T02:44:00+03:00

2025-07-19T02:44:00+03:00

в мире

польша

германия

варшава

кароль навроцкий

томаш семоняк

александр добриндт

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Украинские беженцы шокированы ухудшившимся отношением со стороны жителей Польши, пишет французская газета Le Figaro."Для беженцев, приехавших в (Польшу. — Прим. Ред.) в 2022 году, шок будет колоссальным", — заявил в беседе с изданием представитель "Украинского дома" в Варшаве Александр Пестриков.По данным опроса, в этом году Польша, принявшая почти миллион беженцев, столкнулась с проблемой интеграции: 38% поляков заявляют, что им не нравятся украинцы, и только 30% относятся к ним положительно."(Произошло. — Прим. Ред.) снижение на 10 пунктов по сравнению с предыдущим годом и на 21 пункт по сравнению с 2023 годом", — отмечает издание.При этом каждый третий украинский беженец утверждает, что когда-либо сталкивался с отношением превосходства со стороны поляков. В более общем плане ужесточение политического дискурса по вопросу миграции вызывает опасения у местной украинской общины, опасающейся депортации после прихода к власти избранного президента Кароля Навроцкого.Девятого июня польское МВД опубликовало совместное обращение министров внутренних дел Польши и Германии на официальном сайте по итогам встречи глав ведомств двух стран в Варшаве. Министры внутренних дел Польши и Германии Томаш Семоняк и Александр Добриндт выступили за расширение усилий по выводу украинских беженцев из систем социальной поддержки.Как напомнило ведомство, Польша и Германия являются странами, где находится наибольшее количество военных беженцев, в том числе находящихся под временной защитой. В Польше проживают до полутора миллионов граждан Украины.В Польше сейчас проживают до полутора миллионов граждан Украины.

https://ria.ru/20250719/ukraina-2030090395.html

https://ria.ru/20250711/polsha-2028482083.html

https://ria.ru/20250703/ukraina-2026983171.html

польша

германия

варшава

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в мире, польша, германия, варшава, кароль навроцкий, томаш семоняк, александр добриндт