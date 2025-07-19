https://ria.ru/20250719/poljanskij-2030098821.html

Полянский оценил отчет о фейках о вмешательстве России в выборы в США

Полянский оценил отчет о фейках о вмешательстве России в выборы в США - РИА Новости, 19.07.2025

Полянский оценил отчет о фейках о вмешательстве России в выборы в США

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в ответ на заявления о том, что обвинения США против Москвы во вмешательстве в выборы 2016 года были... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T05:39:00+03:00

2025-07-19T05:39:00+03:00

2025-07-19T05:39:00+03:00

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ООН, 19 – РИА Новости. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в ответ на заявления о том, что обвинения США против Москвы во вмешательстве в выборы 2016 года были сфабрикованы, напомнил, что на их основе были введены санкции и высланы дипломаты, и задался вопросом - кто теперь будет разбираться с последствиями. В пятницу директор национальной разведки США Тулси Габбард обнародовала "неопровержимые доказательства" того, что обвинения о якобы вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года были сфабрикованы администрацией Барака Обамы, тогда еще действующего президента США, уже после победы Дональда Трампа на выборах. В частности, отмечается, что администрация Обамы утаила разведанные о том, что у РФ "не было намерения и возможностей" взломать электронную избирательную систему на американских выборах. "Не стоит забывать, что из-за этой утки на Россию были наложены вполне конкретные санкции. Отобрана недвижимость в США, высланы дипломаты, в частности. И кто теперь будет с этим всем разбираться? Или таких планов нет?" – написал Полянский в Telegram-канале. В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами якобы сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования. Неподтвержденный доклад о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года удален с сайта комитета сената США по разведке. Как сообщает издание Newsweek, на удаление доклада с сайта обратили внимание американские интернет-пользователи. На страницах сайта, связанных с докладом, теперь отображается надпись "Не найдено". Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

https://ria.ru/20250122/tramp-1995048204.html

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