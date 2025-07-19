https://ria.ru/20250719/pobeda-2030166058.html

Борт "Победы", летевший в Калининград, вернулся в Москву

Борт "Победы", летевший в Калининград, вернулся в Москву - РИА Новости, 19.07.2025

Борт "Победы", летевший в Калининград, вернулся в Москву

Самолет "Победы" из Москвы в Калининград вернулся в аэропорт "Шереметьево" после информации о технеисправности одной из систем, пассажиры уже вылетели в... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T16:46:00+03:00

2025-07-19T16:46:00+03:00

2025-07-19T16:48:00+03:00

калининград

москва

происшествия

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Самолет "Победы" из Москвы в Калининград вернулся в аэропорт "Шереметьево" после информации о технеисправности одной из систем, пассажиры уже вылетели в Калининград резервным бортом, сообщили журналистам в лоукостере."Во время выполнения рейса DP6831 по маршруту Москва ("Шереметьево") -Калининград поступила информация о технической неисправности одной из систем. Командир принял решение о возврате в аэропорт вылета… Клиенты вылетели в Калининград на резервном воздушном судне", - говорится в сообщении.В компании отметили, что самолет совершил посадку в аэропорту вылета в штатном режиме.

https://ria.ru/20250719/samolet-2030092420.html

калининград

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

калининград, москва, происшествия