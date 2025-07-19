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Борт "Победы", летевший в Калининград, вернулся в Москву - РИА Новости, 19.07.2025
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16:46 19.07.2025 (обновлено: 16:48 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/pobeda-2030166058.html
Борт "Победы", летевший в Калининград, вернулся в Москву
Борт "Победы", летевший в Калининград, вернулся в Москву - РИА Новости, 19.07.2025
Борт "Победы", летевший в Калининград, вернулся в Москву
Самолет "Победы" из Москвы в Калининград вернулся в аэропорт "Шереметьево" после информации о технеисправности одной из систем, пассажиры уже вылетели в... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T16:46:00+03:00
2025-07-19T16:48:00+03:00
калининград
москва
происшествия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Самолет "Победы" из Москвы в Калининград вернулся в аэропорт "Шереметьево" после информации о технеисправности одной из систем, пассажиры уже вылетели в Калининград резервным бортом, сообщили журналистам в лоукостере."Во время выполнения рейса DP6831 по маршруту Москва ("Шереметьево") -Калининград поступила информация о технической неисправности одной из систем. Командир принял решение о возврате в аэропорт вылета… Клиенты вылетели в Калининград на резервном воздушном судне", - говорится в сообщении.В компании отметили, что самолет совершил посадку в аэропорту вылета в штатном режиме.
https://ria.ru/20250719/samolet-2030092420.html
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калининград, москва, происшествия
Калининград, Москва, Происшествия
Борт "Победы", летевший в Калининград, вернулся в Москву

Борт "Победы", летевший в Калининград, вернулся в Москву из-за неисправности

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Самолет "Победы" из Москвы в Калининград вернулся в аэропорт "Шереметьево" после информации о технеисправности одной из систем, пассажиры уже вылетели в Калининград резервным бортом, сообщили журналистам в лоукостере.
"Во время выполнения рейса DP6831 по маршруту Москва ("Шереметьево") -Калининград поступила информация о технической неисправности одной из систем. Командир принял решение о возврате в аэропорт вылета… Клиенты вылетели в Калининград на резервном воздушном судне", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что самолет совершил посадку в аэропорту вылета в штатном режиме.
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