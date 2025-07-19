https://ria.ru/20250719/pobeda-2030165396.html

В "Победе" прокомментировали решение ЦИК не допустить блок на выборы

В "Победе" прокомментировали решение ЦИК не допустить блок на выборы - РИА Новости, 19.07.2025

В "Победе" прокомментировали решение ЦИК не допустить блок на выборы

Представитель молдавского оппозиционного блока "Победа" депутат Василий Боля назвал политически мотивированным решение ЦИК Молдавии не допустить блок к... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T16:41:00+03:00

2025-07-19T16:41:00+03:00

2025-07-19T16:50:00+03:00

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КИШИНЕВ, 19 июл - РИА Новости. Представитель молдавского оппозиционного блока "Победа" депутат Василий Боля назвал политически мотивированным решение ЦИК Молдавии не допустить блок к парламентским выборам и пообещал обжаловать его в суде."Решение ЦИК политически мотивировано. Мы обжалуем его в судебном порядке", - заявил Боля.В субботу Центральная избирательная комиссия Молдавии отказала блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах 28 сентября.Оппозиционный блок "Победа" объединяет партии, выступающие за восстановление отношений с Россией и интеграцию с ЕАЭС. Избирательный список блока возглавляет глава Гагаузии Евгения Гуцул.Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.️Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250718/moldavija-2030079002.html

https://ria.ru/20250717/britaniya-2029748330.html

https://ria.ru/20250717/gutsul-2029706388.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, василий боля