В "Победе" прокомментировали решение ЦИК не допустить блок на выборы
Боля раскритиковал решение ЦИК Молдавии не допустить "Победу" к выборам
Василий Боля. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 июл - РИА Новости. Представитель молдавского оппозиционного блока "Победа" депутат Василий Боля назвал политически мотивированным решение ЦИК Молдавии не допустить блок к парламентским выборам и пообещал обжаловать его в суде.
"Решение ЦИК политически мотивировано. Мы обжалуем его в судебном порядке", - заявил Боля.
В субботу Центральная избирательная комиссия Молдавии отказала блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах 28 сентября.
Оппозиционный блок "Победа" объединяет партии, выступающие за восстановление отношений с Россией и интеграцию с ЕАЭС. Избирательный список блока возглавляет глава Гагаузии Евгения Гуцул.
Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.️
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.