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Пленный военнослужащий ВСУ рассказал о героической жертве российских солдат

Пленный военнослужащий ВСУ рассказал о героической жертве российских солдат - РИА Новости, 19.07.2025

Пленный военнослужащий ВСУ рассказал о героической жертве российских солдат

Военнослужащие ВС РФ жертвуют своими жизнями для спасения пленных украинцев, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ из Львова Петр Климишевский. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T16:25:00+03:00

2025-07-19T16:25:00+03:00

2025-07-19T16:25:00+03:00

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КУРСК, 19 июл — РИА Новости. Военнослужащие ВС РФ жертвуют своими жизнями для спасения пленных украинцев, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ из Львова Петр Климишевский. "Русские жертвовали собой ради спасения пленных. Ну и в итоге мы оказались на территории России", — рассказал пленный. Климишевский отдельно поблагодарил российских военнослужащих, которые его накормили и дали одежду. Хочу выразить огромное спасибо за батончики. Батончики шоколадные русские — просто бомба... Особая благодарность "Знайке", который связался с моей матерью, снял меня на видео, дал сконтактироваться с матерью, что я живой, здоровый", — добавил пленный.

https://ria.ru/20250719/mobilizatsiya-2030130050.html

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в мире, вооруженные силы рф, львов, вооруженные силы украины