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Пленный военнослужащий ВСУ рассказал о героической жертве российских солдат - РИА Новости, 19.07.2025
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16:25 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/plennyy-2030163275.html
Пленный военнослужащий ВСУ рассказал о героической жертве российских солдат
Пленный военнослужащий ВСУ рассказал о героической жертве российских солдат - РИА Новости, 19.07.2025
Пленный военнослужащий ВСУ рассказал о героической жертве российских солдат
Военнослужащие ВС РФ жертвуют своими жизнями для спасения пленных украинцев, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ из Львова Петр Климишевский. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T16:25:00+03:00
2025-07-19T16:25:00+03:00
в мире
вооруженные силы рф
львов
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КУРСК, 19 июл — РИА Новости. Военнослужащие ВС РФ жертвуют своими жизнями для спасения пленных украинцев, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ из Львова Петр Климишевский. "Русские жертвовали собой ради спасения пленных. Ну и в итоге мы оказались на территории России", — рассказал пленный. Климишевский отдельно поблагодарил российских военнослужащих, которые его накормили и дали одежду. Хочу выразить огромное спасибо за батончики. Батончики шоколадные русские — просто бомба... Особая благодарность "Знайке", который связался с моей матерью, снял меня на видео, дал сконтактироваться с матерью, что я живой, здоровый", — добавил пленный.
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в мире, вооруженные силы рф, львов, вооруженные силы украины
В мире, Вооруженные силы РФ, Львов, Вооруженные силы Украины
Пленный военнослужащий ВСУ рассказал о героической жертве российских солдат

Солдат ВСУ: российские военные жертвуют собой ради спасения пленных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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КУРСК, 19 июл — РИА Новости. Военнослужащие ВС РФ жертвуют своими жизнями для спасения пленных украинцев, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ из Львова Петр Климишевский.
"Русские жертвовали собой ради спасения пленных. Ну и в итоге мы оказались на территории России", — рассказал пленный.
Климишевский отдельно поблагодарил российских военнослужащих, которые его накормили и дали одежду.
Хочу выразить огромное спасибо за батончики. Батончики шоколадные русские — просто бомба... Особая благодарность "Знайке", который связался с моей матерью, снял меня на видео, дал сконтактироваться с матерью, что я живой, здоровый", — добавил пленный.
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