https://ria.ru/20250719/plennyy-2030104616.html
Пленный рассказал об азербайджанском наемнике, "утилизировавшем" украинцев
Пленный рассказал об азербайджанском наемнике, "утилизировавшем" украинцев - РИА Новости, 19.07.2025
Пленный рассказал об азербайджанском наемнике, "утилизировавшем" украинцев
Азербайджанский наемник, командующий 2-й ротой 225-й бригады ВСУ, говорил, что утилизирует украинцев, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ из Львова РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T08:12:00+03:00
2025-07-19T08:12:00+03:00
2025-07-19T23:35:00+03:00
в мире
львов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030111495_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a5ca75ae0a0b1d585205df5d6c2ad383.jpg
КУРСК, 19 июл — РИА Новости. Азербайджанский наемник, командующий 2-й ротой 225-й бригады ВСУ, говорил, что утилизирует украинцев, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ из Львова Петр Климишевский. "В бригаде 225-й был один наемник-азербайджанец. У него была 2-я рота (в подчинении. — Прим. ред.). Он 2-ю роту сливал очень быстро. То есть люди к нему только как резервы подтягивались, он сразу сливал их, смеялся и говорил, что это утилизация", — рассказал военнопленный.По словам Климишевского, азербайджанец разговаривал на русском языке и носил нашивку с азербайджанским флагом.
https://ria.ru/20250719/vsu-2030090529.html
львов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030111495_209:0:1649:1080_1920x0_80_0_0_cb1762a289a1a6a0a5a75647e55ebaaf.jpg
Военнопленный: "Азербайджанский наемник, командующий бригадой ВСУ, говорил, что утилизирует украинцев"
Азербайджанский наёмник, командующий 2-й ротой 225-й бригады ВСУ, говорил, что утилизирует украинцев, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ из Львова Петр Климишевский.
2025-07-19T08:12
true
PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, львов, вооруженные силы украины
В мире, Львов, Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал об азербайджанском наемнике, "утилизировавшем" украинцев
Климишевский: азербайджанский наемник говорил, что утилизирует украинцев