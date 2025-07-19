https://ria.ru/20250719/plennyy-2030104616.html

Пленный рассказал об азербайджанском наемнике, "утилизировавшем" украинцев

Пленный рассказал об азербайджанском наемнике, "утилизировавшем" украинцев - РИА Новости, 19.07.2025

Пленный рассказал об азербайджанском наемнике, "утилизировавшем" украинцев

Азербайджанский наемник, командующий 2-й ротой 225-й бригады ВСУ, говорил, что утилизирует украинцев, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ из Львова РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T08:12:00+03:00

2025-07-19T08:12:00+03:00

2025-07-19T23:35:00+03:00

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КУРСК, 19 июл — РИА Новости. Азербайджанский наемник, командующий 2-й ротой 225-й бригады ВСУ, говорил, что утилизирует украинцев, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ из Львова Петр Климишевский. "В бригаде 225-й был один наемник-азербайджанец. У него была 2-я рота (в подчинении. — Прим. ред.). Он 2-ю роту сливал очень быстро. То есть люди к нему только как резервы подтягивались, он сразу сливал их, смеялся и говорил, что это утилизация", — рассказал военнопленный.По словам Климишевского, азербайджанец разговаривал на русском языке и носил нашивку с азербайджанским флагом.

https://ria.ru/20250719/vsu-2030090529.html

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Военнопленный: "Азербайджанский наемник, командующий бригадой ВСУ, говорил, что утилизирует украинцев" Азербайджанский наёмник, командующий 2-й ротой 225-й бригады ВСУ, говорил, что утилизирует украинцев, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ из Львова Петр Климишевский. 2025-07-19T08:12 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, львов, вооруженные силы украины