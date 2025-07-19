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"Станет проще". Во Франции предложили неожиданный план по Украине - РИА Новости, 19.07.2025
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13:31 19.07.2025 (обновлено: 13:36 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/plan-2030140426.html
"Станет проще". Во Франции предложили неожиданный план по Украине
"Станет проще". Во Франции предложили неожиданный план по Украине - РИА Новости, 19.07.2025
"Станет проще". Во Франции предложили неожиданный план по Украине
Владимир Зеленский должен отказаться от власти ради наступления мира на Украине, потребовал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T13:31:00+03:00
2025-07-19T13:36:00+03:00
в мире
украина
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владимир зеленский
флориан филиппо
вооруженные силы украины
сеймур херш
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский должен отказаться от власти ради наступления мира на Украине, потребовал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Зеленский должен уйти. Он не был избран уже 16 месяцев и вызывает много споров! Его натовские кукловоды должны прекратить его использовать. Тогда мир станет намного проще!" — написал он.Французский политик также потребовал прекратить военную помощь Украине и полностью отказаться от идеи посылать свои войска на территорию этой страны.Накануне американский журналист-расследователь и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на источники, заявил, что бывший главком ВСУ и посол в Лондоне Валерий Залужный может стать президентом через несколько месяцев.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.Президент США Дональд Трамп называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что его рейтинг опустился до четырех процентов.
https://ria.ru/20250719/vykhodka-2030115658.html
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в мире, украина, франция, лондон, владимир зеленский, флориан филиппо, вооруженные силы украины, сеймур херш
В мире, Украина, Франция, Лондон, Владимир Зеленский, Флориан Филиппо, Вооруженные силы Украины, Сеймур Херш
"Станет проще". Во Франции предложили неожиданный план по Украине

Филиппо потребовал лишить Зеленского власти ради мира на Украине

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский в Вильнюсе
Владимир Зеленский в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский в Вильнюсе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский должен отказаться от власти ради наступления мира на Украине, потребовал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.
«
"Зеленский должен уйти. Он не был избран уже 16 месяцев и вызывает много споров! Его натовские кукловоды должны прекратить его использовать. Тогда мир станет намного проще!" — написал он.
Владимир Зеленский на пресс-конференции в Совете Европы в Страсбурге, Франция - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
СМИ рассказали, какая выходка Зеленского разозлила Запад
Вчера, 10:00
Французский политик также потребовал прекратить военную помощь Украине и полностью отказаться от идеи посылать свои войска на территорию этой страны.
Накануне американский журналист-расследователь и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на источники, заявил, что бывший главком ВСУ и посол в Лондоне Валерий Залужный может стать президентом через несколько месяцев.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
Президент США Дональд Трамп называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что его рейтинг опустился до четырех процентов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
"Уже решили". На Западе раскрыли, что США уготовили Зеленскому
Вчера, 09:02
 
В миреУкраинаФранцияЛондонВладимир ЗеленскийФлориан ФилиппоВооруженные силы УкраиныСеймур Херш
 
 
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