https://ria.ru/20250719/plan-2030140426.html

"Станет проще". Во Франции предложили неожиданный план по Украине

"Станет проще". Во Франции предложили неожиданный план по Украине - РИА Новости, 19.07.2025

"Станет проще". Во Франции предложили неожиданный план по Украине

Владимир Зеленский должен отказаться от власти ради наступления мира на Украине, потребовал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T13:31:00+03:00

2025-07-19T13:31:00+03:00

2025-07-19T13:36:00+03:00

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владимир зеленский

флориан филиппо

вооруженные силы украины

сеймур херш

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский должен отказаться от власти ради наступления мира на Украине, потребовал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Зеленский должен уйти. Он не был избран уже 16 месяцев и вызывает много споров! Его натовские кукловоды должны прекратить его использовать. Тогда мир станет намного проще!" — написал он.Французский политик также потребовал прекратить военную помощь Украине и полностью отказаться от идеи посылать свои войска на территорию этой страны.Накануне американский журналист-расследователь и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на источники, заявил, что бывший главком ВСУ и посол в Лондоне Валерий Залужный может стать президентом через несколько месяцев.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.Президент США Дональд Трамп называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что его рейтинг опустился до четырех процентов.

https://ria.ru/20250719/vykhodka-2030115658.html

https://ria.ru/20250719/zelenskiy-2030108331.html

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в мире, украина, франция, лондон, владимир зеленский, флориан филиппо, вооруженные силы украины, сеймур херш