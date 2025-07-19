https://ria.ru/20250719/plan-2030140426.html
"Станет проще". Во Франции предложили неожиданный план по Украине
"Станет проще". Во Франции предложили неожиданный план по Украине - РИА Новости, 19.07.2025
"Станет проще". Во Франции предложили неожиданный план по Украине
Владимир Зеленский должен отказаться от власти ради наступления мира на Украине, потребовал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T13:31:00+03:00
2025-07-19T13:31:00+03:00
2025-07-19T13:36:00+03:00
в мире
украина
франция
лондон
владимир зеленский
флориан филиппо
вооруженные силы украины
сеймур херш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020807943_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6496e2b8bb38fb0c600f3ea7ccfcb9aa.jpg
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский должен отказаться от власти ради наступления мира на Украине, потребовал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Зеленский должен уйти. Он не был избран уже 16 месяцев и вызывает много споров! Его натовские кукловоды должны прекратить его использовать. Тогда мир станет намного проще!" — написал он.Французский политик также потребовал прекратить военную помощь Украине и полностью отказаться от идеи посылать свои войска на территорию этой страны.Накануне американский журналист-расследователь и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на источники, заявил, что бывший главком ВСУ и посол в Лондоне Валерий Залужный может стать президентом через несколько месяцев.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.Президент США Дональд Трамп называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что его рейтинг опустился до четырех процентов.
https://ria.ru/20250719/vykhodka-2030115658.html
https://ria.ru/20250719/zelenskiy-2030108331.html
украина
франция
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020807943_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_63d013e5d4816924a7c6c12a81677a2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, франция, лондон, владимир зеленский, флориан филиппо, вооруженные силы украины, сеймур херш
В мире, Украина, Франция, Лондон, Владимир Зеленский, Флориан Филиппо, Вооруженные силы Украины, Сеймур Херш
"Станет проще". Во Франции предложили неожиданный план по Украине
Филиппо потребовал лишить Зеленского власти ради мира на Украине